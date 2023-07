Le ministère de l’Intérieur paie des milliers de lits vides réservés aux demandeurs d’asile

Le ministère de l’Intérieur paie pour des milliers de lits d’hôtel vides réservés aux demandeurs d’asile afin d’éviter une répétition de la surpopulation dangereuse dans un centre de traitement l’année dernière, ont entendu des députés.

Des responsables ont déclaré au comité des comptes publics de la Chambre des communes que le ministère gardait une «tampon» d’environ 5 000 lits à travers le pays en cas d’afflux soudain de traversées de la Manche dans le but d’éviter une répétition des problèmes au centre de traitement de Manston dans le Kent.

Cette décision fait suite à des plaintes déposées par des centaines de demandeurs d’asile illégalement détenus au centre en novembre. Les cas pourraient entraîner des paiements de millions de livres.

Manston était censé retenir jusqu’à 1 600 demandeurs d’asile pendant environ 24 heures pendant qu’ils subissaient des contrôles de sécurité. Mais les conditions se sont rapidement détériorées à l’automne après que le nombre est passé à 4 000. Il y a eu des cas de maladies infectieuses dont la diphtérie et des explosions de violence.

Lors d’une audience de la commission des comptes publics lundi, le deuxième secrétaire permanent, Simon Ridley, a révélé que 5 000 lits avaient été réservés par le ministère de l’Intérieur en cas d’augmentation du nombre de personnes traversant la Manche.

Lorsqu’on lui a demandé comment le département s’assurait que les personnes soient traitées rapidement et dans les délais légaux à leur arrivée au Royaume-Uni, Ridley a déclaré au comité que le ministère de l’Intérieur «s’assurait que nous disposions d’un tampon de près de 5 000 lits… alors nous ‘ re transportant un grand nombre de lits vides afin de nous permettre de déplacer les gens [of Manston]”.

Les rebelles conservateurs ont offert des concessions sur la législation sur l’asile En savoir plus

« Nous avons des lits excédentaires que nous payons et dans lesquels nous pouvons déplacer les gens immédiatement », a-t-il déclaré. Les députés ont exprimé leur surprise face au nombre mis de côté.

Sir Matthew Rycroft, le plus haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, a déclaré: «Nous devons avoir un tampon quelque part parce que si nous ne le faisons pas, nous savons ce qui se passe, nous avons des gens pendant plus de 24 heures à Manston.

« J’espère que le comité soutiendra la suggestion d’avoir un tampon. »

Les données du ministère de l’Intérieur montrent que pendant 20 jours entre le 11 octobre et le 6 novembre 2022, le nombre sur le site a dépassé 1 600 – culminant à 3 965 le 30 octobre 2022. Entre le 15 août et le 23 novembre de l’année dernière, plus de 18 000 nouveaux arrivants ont été traités via Manston, selon le ministère de l’Intérieur.

La divulgation du «tampon» du ministère de l’Intérieur intervient un mois après que David Neal, l’inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration, a découvert que les fonctionnaires n’avaient pas de plan décrivant où ils logeraient une augmentation des demandeurs d’asile à Manston.

« Ce qui est inquiétant, c’est que je n’ai reçu aucune réponse claire des hauts fonctionnaires ou des ministres quant à l’endroit où les dizaines de milliers de migrants attendus cette année seront hébergés », a déclaré Neal dans un résumé du rapport.

Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, souhaite utiliser des barges et des sites, y compris des bases militaires converties, pour héberger les demandeurs d’asile et réduire le coût quotidien de 6 millions de livres sterling de l’hébergement en hôtel pendant que les gens attendent une décision sur leur statut. Cependant, les plans ont été assaillis de retards et de contestations judiciaires.

Le ministère de l’Intérieur espère cesser d’utiliser les hôtels « dès que possible », a déclaré Rycroft, mais n’a pas donné de date cible au comité. Il a insisté sur le fait que le département était « sur la bonne voie » pour atteindre l’objectif de Rishi Sunak de réduire une partie de l’arriéré des demandes d’asile en attente de traitement d’ici la fin de l’année.

Abi Tierney, responsable des passeports, des visas et de l’immigration, a déclaré que le ministère de l’Intérieur était « confiant » qu’il aurait 2 500 travailleurs sociaux en poste en septembre dans le but d’accélérer les décisions sur les affaires.

Elle a déclaré qu’environ 1 700 décisions d’asile sont prises par le ministère de l’Intérieur par semaine et qu’il est sur la bonne voie pour prendre 2 500 décisions par semaine d’ici la fin juillet afin d’atteindre l’objectif.

Les efforts pour héberger les demandeurs d’asile sur une barge amarrée à Portland, dans le Dorset, ont été retardés – cinq semaines après que Braverman a promis aux députés qu’il serait en place dans quinze jours, le navire Bibby Stockholm était toujours à Cornwall où il avait subi des travaux de rénovation.

Le gouvernement prévoit d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda dans l’espoir de dissuader jusqu’à 65 000 demandeurs d’asile chaque année de traverser la Manche dans de petites embarcations. La politique a été rejetée par les tribunaux le mois dernier. Braverman conteste la décision de la Cour suprême.