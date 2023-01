Le ministère de l’Intérieur n’est pas adapté, le meurtre de DJ par un demandeur d’asile vient du fait que nous ne nous soucions pas de qui nous laissons entrer dans le pays

POURQUOI notre système d’immigration est-il si défaillant ? Je peux déjà entendre la réponse des responsables du ministère de l’Intérieur et d’autres : “Qui dit que c’est ?”

Eh bien, permettez-moi de répondre avec un seul cas.

Lawangeen Abdulrahimzai photographié sur la vidéosurveillance d’un bus Crédit : PA

DJ Thomas Roberts poignardé à mort en mars dernier Crédit : BPM

Prenons l’exemple de Lawangeen Abdulrahimzai, dont l’histoire a été rapportée par The Sun hier.

Cet homme a quitté l’Afghanistan en 2015 et s’est retrouvé en Serbie, où il a abattu deux compatriotes afghans avec un fusil d’assaut.

Il semblait qu’ils avaient des retombées sur la traite des personnes.

Recherché par les autorités serbes, quelle est la prochaine destination de M. Abdulrahimzai ?

Eh bien, il semble qu’il était recherché en Italie pour trafic de drogue.

Il a également vu sa demande d’asile rejetée en Norvège.

Alors, bien sûr, il s’est dirigé vers la Grande-Bretagne.

Un pays que prétend le lobby pro-immigration clandestine n’est pas du tout connu comme un soft touch.

Il est arrivé ici par ferry en 2019.

Et pas sur l’un des bateaux illégaux qui traversent désormais la Manche, mais sur l’une des routes de ferry légales normales.

Lawangeen Abdulrahimzai a déjà été reconnu coupable de meurtre en Serbie Crédit : PA

Il est arrivé au Royaume-Uni sans papiers et, bien qu’il ait 18 ans à l’époque, il a fait semblant d’en avoir 14.

Vous vous souviendrez peut-être qu’il y a quelques années, des députés et d’autres ont décidé qu’il était raciste et dégradant de remettre en question l’âge de toute arrivée.

Bien qu’il y a 20 ans, même le gouvernement travailliste ait reconnu qu’il était légitime de tester l’âge de quelqu’un en regardant ses dents, par exemple, au cours de la dernière décennie, un député conservateur qui a suggéré cela a été sali et crié.

La Grande-Bretagne a donc accepté que l’homme était un garçon, l’a placé en famille d’accueil et dans une école à Bournemouth, où il a terrorisé et battu les vrais enfants de l’école.

Apparemment, rien de tout cela n’a attiré l’attention des autorités sur Abdulrahimzai.

Pour ce faire, il a dû poignarder à mort le DJ local de Bournemouth Thomas Roberts en mars dernier, d’affilée dans la rue au-dessus d’un scooter.

Ce n’est qu’alors que les autorités ont commencé à s’intéresser à lui et aux cinq identités distinctes sous lesquelles il s’est avéré avoir vécu depuis 2015.

Comment une telle situation a-t-elle pu arriver ?

Uniquement parce que notre Border Force et notre Home Office ne sont pas adaptés à leur objectif.

Alors que la plupart des gens s’attendraient à ce qu’ils soient au courant de cas comme celui-ci, ils sont en fait submergés par eux.

Pas seulement incompétent

Et pas seulement parce qu’ils sont incompétents – même si cela en fait certainement partie.

C’est parce qu’il y a des gens dans le système qui ne se soucient pas de cette folie et absolument personne qui n’en paiera jamais le prix.

Nous connaissons l’opposition interne à laquelle les secrétaires de l’Intérieur consécutifs, notamment Priti Patel, ont été confrontés lorsqu’ils ont tenté de réprimer les contrevenants aux règles.

Chaque fois qu’un ministre de l’Intérieur essaie de sévir contre les personnes qui abusent du système, il reçoit un énorme recul non seulement de la part du lobby pro-immigration illégale, mais aussi des personnes au sein du système.

Ce sont les fonctionnaires et autres qui s’opposent et refusent de faire leur travail et de faire pression contre leurs propres patrons.

Et l’un des résultats de cela est que personne ne prendra la responsabilité lorsque les choses tournent mal, comme ils le font si souvent.

Les autorités de Bournemouth disent qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de traiter Abdulrahimzai comme un enfant parce qu’il a dit qu’il en était un. Amende.

Je veux savoir qui a pris la décision de lui permettre de rester au pays.

Je veux savoir quel fonctionnaire a coché l’autorisation pour qu’il reste.

Qui a permis qu’il soit envoyé dans une école ?

Qui lui a permis de terroriser les enfants ?

Qui n’a pas vérifié son identité ou quels autres pays avaient des mandats d’arrêt contre lui ?

Qui n’a pas pris la peine de faire son travail ?

Si nous avions des réponses à des questions comme celles-ci, les choses pourraient changer.

Si les gens du système étaient tenus responsables, les choses pourraient être différentes. Mais ils ne le sont jamais.

Nous avons également découvert cette semaine que des dizaines de personnes présumées être des enfants migrants ont été kidnappées par des gangs dans un hôtel de Brighton.

Un dénonciateur a déclaré que les habitants avaient été enlevés dans la rue à l’extérieur et entassés dans des voitures.

Les trafiquants d’êtres humains et les réseaux criminels qui font cela sont connus mais pas arrêtés.

Comme pour tout le reste, lorsque ce scandale sera mieux connu, diverses personnes admettront une série d’erreurs.

Mais est-ce que quelqu’un sera tenu responsable de cette horreur totalement évitable ?

Encore une fois, je parierais que non. Parce que le système est tellement cassé. Et c’est cassé parce qu’il n’y a pas de responsabilité.

À partir du moment où les gens sont autorisés à entrer dans ce pays – qu’ils viennent par bateau légal ou illégal – tout est fait pour faire semblant de résoudre le problème.

Le gouvernement et d’autres responsables espèrent que nous ne remarquons pas l’anarchie des personnes qui pénètrent par effraction dans notre pays.

Et ils espèrent que nous ne remarquerons pas tout ce qui en découle.

Les violences. Le trafic. L’abus. Le crime. Tous viennent de la première erreur : ne pas se soucier de qui vient dans notre pays en premier lieu.

Ignorez ce petit “détail” et tout le reste peut suivre.

Vous voulez la part du lion de la publicité ? Sortez comme Kylie

LES Kardashian vivent pour une seule raison : faire de la publicité et en tirer de l’argent.

Je n’ai donc pas été surpris par la dernière cascade de l’un des membres de la tribu en constante mutation.

Kylie Jenner portait ce qui ressemblait à une tête de lion Crédit : La Méga Agence

Kylie Jenner a fait la une des journaux lundi lorsqu’elle s’est présentée à la Fashion Week de Paris avec ce qui ressemblait à une tête de lion.

Tout le monde est rapidement devenu fou, ce qui a apporté à Kylie précisément la publicité qu’elle souhaitait.

Elle a souligné que la tête de lion d’aspect ultra-réaliste était fausse et qu’aucun animal n’avait été blessé.

Mais à ce moment-là, tous les médias sociaux parlaient d’elle et débattaient du bien et du mal de porter le vêtement.

Alors tout le monde est devenu un peu plus stupide et Kylie a attiré l’attention des médias dont elle a besoin.

Un succès retentissant pour elle.

IL N’EST PAS toujours facile de savoir quand il y a une grève des chemins de fer.

Quand il y en a, et que les compagnies ferroviaires rançonnent le pays, rien ne bouge.

Mais même les jours où les cheminots ne sont pas en grève, il n’est pas clair à 100 % s’ils le sont ou non.

Au cours des dernières années, je me suis tenu sur de nombreux quais désespérés en attendant que train après train soit annulé.

Ensuite, si quelqu’un arrive, vous avez le plaisir de vous entasser dessus, debout pendant la majeure partie de votre voyage ou assis par terre.

Tous ces plaisirs vous sont offerts par l’un des services ferroviaires les plus chers au monde.

Désormais, de nouvelles données montrent que les quatre semaines précédant le 7 janvier ont vu les services ferroviaires les moins fiables depuis le début de la collecte des données en 2014.

Les compagnies ferroviaires ont réagi en blâmant non seulement les grèves mais la pandémie.

Eh bien, blâmer Covid pour tout, c’est tellement 2020. Nous sommes en 2023, les gars.

Mais je suppose que les compagnies ferroviaires sont en retard sur ce point, comme elles le sont pour tout le reste.

Écoutez-la, Travail

La députée travailliste Rosie Duffield est une héroïne.

Et l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, est d’accord. Et elle devrait savoir.

La députée travailliste Rosie Duffield est une paria dans son parti Crédit : Alamy

Ces dernières années, la députée de Cantorbéry a accru sa majorité à son siège. Mais elle est une paria dans son parti.

Pourquoi? Parce que Mme Duffield partage le point de vue de la plupart des gens sensés.

C’est-à-dire que, par exemple, un homme qui pense qu’il est une femme ne devrait pas être autorisé à entrer dans le vestiaire d’une femme. Controversé, hein ?

Eh bien, c’est parmi les fous de gauche, qui crient Duffield quand elle fait valoir ses arguments.

La semaine dernière à la Chambre des communes, les députés travaillistes masculins Ben Bradshaw et Lloyd Russell-Moyle ont tenté de faire taire Duffield.

Comme Rowling l’a souligné cette semaine, Duffield est “une ancienne enseignante assistante, mère célibataire et survivante de violence domestique”.

Elle a également remporté un siège travailliste que le parti pensait impossible à gagner.

Le parti de Starmer a un choix clair.

Soit ils suivent le chemin des intimidateurs fous comme Bradshaw et Russell-Moyle, soit ils peuvent écouter les femmes.

Pas moins de femmes dans leur propre parti.

Renvoyez-nous trop taxer

NADHIM ZAHAWI a peut-être des explications à donner sur sa situation fiscale.

Il semble que le président du parti conservateur se soit un peu embrouillé au sujet de ses finances personnelles.

Heureusement, ils ont été résolus l’année dernière alors qu’il était, euh, chancelier de l’Échiquier.

Apparemment, le HMRC est arrivé à la conclusion que Zahawi était “imprudent et non délibéré” dans les erreurs qu’il a commises.

Mais voici une suggestion.

Si même un chancelier peut faire des erreurs accidentelles dans ses finances personnelles, est-il possible que tout cela soit trop flou et compliqué au départ ?

Alors que les travailleurs indépendants s’apprêtent à envoyer leurs déclarations de revenus de fin d’année, je dirais que oui.

Mais j’aimerais que les gens réalisent ce que cela signifie. Au lieu de faire de la politique sur Zahawi, pourquoi la situation fiscale ne peut-elle pas être rendue plus claire et plus facile pour tout le monde ?