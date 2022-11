Le ministère de l’Intérieur n’a pas fait de “préparations adéquates” pour la montée subite de la Manche, selon le président du comité

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le ministère de l’Intérieur n’a pas fait de “préparations adéquates” pour une augmentation prévue des traversées de petits bateaux dans la Manche, a déclaré le président d’une commission parlementaire.

Des députés ont visité le centre de traitement de Manston dans le Kent à la suite des aveux des responsables selon lesquels il était devenu surpeuplé avec des milliers de demandeurs d’asile détenus – potentiellement illégalement – ​​dans des tentes.

Une volonté de trouver de nouveaux hôtels pour y déplacer les gens a vu la population passer de 4 000 à 1 600 dans la limite prévue par l’ancienne base militaire, mais le gouvernement a été averti que la crise n’était « pas terminée ».

La présidente de la commission des affaires intérieures, Dame Diana Johnson, s’est rendue mardi à Manston avec des membres de la commission parlementaire des droits de l’homme et de la commission des égalités.

Elle a déclaré que ce qu’ils ont vu « a révélé que si la surpopulation a diminué et que le personnel fait de vaillants efforts pour améliorer les conditions des détenus, la crise n’est pas terminée ». “Nous avons rencontré des familles qui dormaient sur des nattes à même le sol depuis des semaines”, a-t-elle ajouté.

« Entre-temps, des questions subsistent sur la légalité de la décision du ministre de l’Intérieur de détenir des personnes sur le site pendant plus de 24 heures.

“Le ministère de l’Intérieur s’est efforcé de suivre cette crise croissante, plutôt que de la conjurer dès le départ grâce à la planification et à la préparation.”

Dame Diana a déclaré que les près de 40 000 migrants qui sont arrivés dans de petits bateaux jusqu’à présent cette année “n’auront pas été une surprise pour le gouvernement”, qui a modélisé les chiffres potentiels après des années d’augmentations record.

“Alors pourquoi les préparations adéquates n’ont-elles pas été faites?” elle a demandé. « Cette question est importante – car nous pourrions encore voir une autre augmentation majeure du nombre de personnes arrivant à Manston avant la fin de cette année.

“Le ministre de l’Intérieur doit mettre fin à cette crise une fois pour toutes.”

Suella Braverman a nié avoir ignoré les conseils juridiques avertissant que Manston était en train d’être transformé d’un centre de traitement destiné à détenir des personnes pendant 24 heures en un centre de détention illégal.

Elle a été accusée de ne pas avoir fourni suffisamment d’hébergement, y compris des chambres d’hôtel, pour que les demandeurs d’asile puissent être déplacés hors du site.

Répondant à une question urgente à la Chambre des communes lundi, le ministre de l’Immigration a admis que “la loi est claire que nous ne devons pas détenir des individus sur des sites tels que Manston pendant plus de 24 heures”.

Robert Jenrick a ajouté: «Il existe des obligations juridiques concurrentes pour les ministres. Une autre obligation légale à laquelle nous devons prêter attention est notre devoir de ne pas laisser les individus dans la misère… c’est pourquoi la ministre de l’Intérieur a équilibré ses fonctions et pris les mesures nécessaires pour obtenir plus de chambres d’hôtel aussi rapidement que possible.

Manston est utilisé pour traiter les migrants, notamment en enregistrant les demandes d’asile et en prenant des photos et des empreintes digitales, après leur débarquement à partir de petits bateaux traversant la Manche.

Les gens reçoivent des soins initiaux dans les installations de Western Jet Foil à Douvres, qui ont été incendiées lors d’une attaque terroriste d’extrême droite le 30 octobre. Deux personnes ont été blessées, avant que l’agresseur ne se suicide dans une station-service à proximité.