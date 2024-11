Le ministère de l’Intérieur fournit 46 millions de dollars pour la restauration du bassin de Klamath dans le cadre du programme d’investissement du président en Amérique

Le ministère américain de l’Intérieur a annoncé mercredi des investissements de près de 46 millions de dollars, rendus possibles par la loi bipartite sur les infrastructures du président Biden, visant à relever les défis critiques liés à l’eau dans le bassin de Klamath, dans le sud de l’Oregon et le nord de la Californie.

En février, le ministère a dévoilé un accord important impliquant les tribus Klamath, la tribu Yurok, la tribu Karuk et la Klamath Water Users Association, axé sur les efforts de collaboration visant à restaurer l’écosystème du bassin de Klamath et à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en eau pour l’agriculture locale. Le financement annoncé aujourd’hui soutiendra 24 projets de restauration développés par les signataires de l’accord, aux côtés d’autres tribus et partenaires de conservation.

« Le programme Investir en Amérique du président Biden finance des projets de restauration qui fourniront des solutions écologiques durables, la restauration des habitats critiques nécessaires aux espèces menacées et en voie de disparition, et la résilience agricole pour le bassin de Klamath », a déclaré la secrétaire d’État Deb Haaland. « Avec l’aide de nos partenaires du bassin, notre engagement commun à protéger cet écosystème profitera aux bassins versants, à l’agriculture, aux forêts et aux populations abondantes d’espèces qui habitent ce paysage.

« C’est inspirant de contribuer à faire progresser nos efforts pour parvenir à un écosystème résilient à la sécheresse et restauré dans cette région », a déclaré Martha Williams, directrice des services. « Je suis reconnaissant du travail avec Tribes et de nombreux partenaires pour choisir collectivement des projets axés sur des solutions holistiques dans le bassin qui se poursuivront pendant de nombreuses générations à venir. »

Dans le cadre du programme Investir en Amérique du président Biden, le Département met en œuvre plus de 2 milliards de dollars d’investissements pour restaurer les terres et les eaux du pays. Pour guider ces initiatives historiques et soutenir l’initiative du président America the Beautiful, le ministère a introduit le cadre de restauration et de résilience, qui facilite la coordination entre les programmes des agences et vise des résultats transformateurs. Cela comprend l’accent mis sur les efforts de restauration collaboratifs dans le bassin de Klamath à travers l’Initiative Klamath Keystone, impliquant les éleveurs, les gouvernements des États et locaux, les nations tribales et d’autres parties prenantes pour renforcer la résilience écologique.

Grâce à la loi bipartite sur les infrastructures, le Service alloue un total de 162 millions de dollars sur cinq ans pour restaurer l’écosystème de la région de Klamath et revitaliser les économies locales. Ces investissements garantiront une eau fiable pour les refuges fauniques nationaux, feront progresser la restauration du saumon après la suppression des barrages, résoudront les problèmes de qualité de l’eau et de transport et soutiendront des projets co-développés avec des tribus, des agriculteurs, des éleveurs et des partenaires de conservation.

Parmi les investissements d’aujourd’hui, 13 millions de dollars permettront d’achever la restauration des zones humides de l’Agence-Barnes au sein de la réserve faunique nationale d’Upper Klamath, améliorant ainsi l’accès à l’habitat du poisson dans les ruisseaux Fourmile et Sevenmile. S’étendant sur 14 356 acres, cette restauration créera un habitat crucial pour la sauvagine et les espèces en voie de disparition au niveau fédéral, telles que la rivière Lost et les meuniers à museau court, ce qui en fait l’un des plus grands efforts de restauration des zones humides aux États-Unis.

D’autres projets annoncés porteront sur le développement et la restauration des zones humides, des rivages et des habitats indigènes autour du lac Ewauna, de la rivière Link, du lac Tule, de la rivière Scott et du cours supérieur de la rivière Williamson.

Une liste complète des projets est disponible sur le site Web du US Fish and Wildlife Service. Pour en savoir plus sur l’impact de la loi bipartite sur les infrastructures dans le bassin de Klamath, les auditeurs peuvent écouter le podcast Nature’s Infrastructure du service ou explorer les projets de restauration financés via une StoryMap interactive.

Pour plus de détails sur les investissements dans la loi bipartite sur les infrastructures, reportez-vous au rapport annuel du Service et à la galerie de photos du bassin de Klamath.

