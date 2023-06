Le ministère de l’Intérieur étend son programme de grâce aux personnes criminalisées pour activité gay

Un programme visant à pardonner aux personnes injustement criminalisées pour des activités homosexuelles présumées a été étendu, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Pour la première fois, les femmes pourront appliquer pour que leurs dossiers soient effacés s’ils ont été condamnés ou mis en garde en vertu de toute infraction abrogée ou abolie relative à l’activité homosexuelle.

Jusqu’à présent, seuls les hommes ont pu demander l’effacement des condamnations dans le cadre du programme gouvernemental d’indifférence et de pardon. Celles-ci portaient en grande partie sur les délits de sodomie et de grossière indécence entre hommes.

A partir de mardi, des délits tels que le « racolage par des hommes » seront inclus. Davantage d’anciens combattants de l’armée pourront également demander l’effacement des condamnations prononcées en vertu du droit du service. Selon les plans, annoncés pour la première fois l’année dernière, ceux qui ont été injustement criminalisés seront graciés et leurs condamnations supprimées des registres officiels.

La ministre de la sauvegarde, Sarah Dines, a déclaré : « L’effroyable criminalisation de l’homosexualité est une partie honteuse et pourtant pas si lointaine de notre histoire. Bien qu’ils ne puissent jamais être annulés, le programme de mépris et de pardon a contribué à réparer les torts du passé.

Depuis 2012, les hommes peuvent demander à ce que leurs condamnations ou mises en garde pour relations sexuelles consenties avec un autre homme soient ignorées. L’année dernière, des changements ont été annoncés pour élargir l’éventail des infractions civiles et militaires dans le cadre du programme, ainsi que pour permettre aux femmes de postuler.

Un mépris s’applique aux infractions où l’autre partie avait 16 ans ou plus et l’activité n’est pas un crime aujourd’hui.

Craig Jones, président exécutif de l’association caritative des anciens combattants LGBT + Combattre avec fiertéet Caroline Paige, sa directrice générale, ont déclaré: «Cette extension du programme de mépris et de pardon et son inclusion des femmes vétérans sont les bienvenues et un autre petit pas dans la bonne direction.

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Défense et d’autres départements gouvernementaux pour garantir que les vétérans vulnérables de cette cohorte reçoivent tout le soutien dont ils disposent. »

Les femmes militaires qui ont été licenciées en raison de leur sexualité et toute personne licenciée pour cela pourront récupérer leurs médailles de service si elles ont été retirées lorsqu’elles ont été expulsées des forces armées.

Les militants des droits des homosexuels ont salué cette décision comme la « première étape d’un voyage », mais ont déclaré que des problèmes tels que les casiers judiciaires persistants, la perte des droits à la retraite et les états de service encore entachés devaient être traités par le ministère de la Défense.

Selon la loi, les homosexuels et les lesbiennes ont été interdits de servir dans l’armée britannique jusqu’en 2000. Environ 200 à 250 personnes ont été expulsées chaque année en raison de leur sexualité et se sont souvent vu retirer leurs médailles de service.