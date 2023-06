Le ministère de l’Intérieur devrait exclure l’envoi d’enfants migrants au Rwanda, déclare le comité des Communes – La politique britannique en direct

Keith commence par dire que Hancock était payeur général et ministre du Cabinet Office entre 2015 et 2016. Il dit qu’à ce titre, Hancock était responsable du registre national des risques.

Et c’est inquiétant quand le ministère de l’Intérieur lui-même ne peut pas être certain que ces chiffres sont exacts, et ils reposent davantage sur le régime rwandais agissant davantage comme un moyen de dissuasion et, à ce jour, nous ne l’avons pas vu agir comme un moyen de dissuasion.

Non, je ne pense pas. J’ai toujours été préoccupé par le fait que le programme rwandais est non seulement très difficile à justifier – pourquoi devrions-nous envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda pour qu’ils soient traités dans le cadre du système d’asile rwandais, alors qu’en fait nous devrions avoir de meilleurs systèmes ici ?

Nous avons amendé le projet de loi pour préciser qu’un enfant non accompagné de moins de 18 ans ne peut être expulsé que dans des circonstances très limitées. Lorsqu’une décision de renvoi est prise, la détention sera la plus courte possible avec les dispositions de soutien nécessaires en place.

Le Bureau à domicile a déclaré qu’il n’enverrait des enfants migrants non accompagnés dans un pays tiers que dans des « circonstances très limitées ». Répondant au rapport d’aujourd’hui du comité des femmes et des égalités (voir 9 h 13), un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré :

il y a 1h 04.13 HAE Le ministère de l’Intérieur devrait exclure l’envoi d’enfants migrants au Rwanda, selon un comité des Communes dominé par les conservateurs

Bonjour. Le projet de loi sur la migration illégale et la politique gouvernementale d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda (que le projet de loi soutient) font l’objet de nouvelles critiques ce matin. Comme Rajeev Syal rapports, le ministère de l’Intérieur a publié hier un rapport suggérant qu’au lieu d’envoyer des personnes au Rwanda, il pourrait être moins coûteux pour le contribuable de les laisser rester.

Envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda coûtera 169 000 £ par personne, selon le ministère de l’Intérieur En savoir plus

Alors que la dispute sur ces conclusions continue, le comité des femmes et des égalités des Communes a publié un rapport affirmant que les personnes vulnérables sont particulièrement menacées par le projet de loi du gouvernement.

Le comité, qui a une majorité conservatrice, dit :

La loi sur la nationalité et les frontières et le projet de loi sur la migration illégale risquent de faire reculer les politiques visant à garantir que la détention des migrants ne soit utilisée qu’en dernier recours et à réduire les risques de préjudice pour les personnes vulnérables. Le gouvernement doit expliquer comment il entend atténuer les risques pour les adultes vulnérables… Un nombre important de personnes vulnérables, à qui le processus de renvoi serait très probablement préjudiciable, ont été avisées de l’intention du ministère de l’Intérieur de les renvoyer au Rwanda. Les avis d’intention devraient être suspendus et aucun nouvel avis émis jusqu’à ce que toutes les contestations judiciaires de la politique soient terminées.

En particulier, le comité affirme que le gouvernement devrait exclure l’expulsion d’enfants migrants vers le Rwanda. Ça dit:

Les risques de préjudice pour les enfants découlant du processus de renvoi l’emportent sur tout risque de nuire à l’effet dissuasif prévu de la politique – le gouvernement devrait abandonner toute intention de déplacer de force des enfants vers le Rwanda.

Commentant le rapport, Caroline Nokes, le député conservateur qui préside le comité, a déclaré dans un rapport:

Cette enquête s’est déroulée dans le contexte d’un système d’asile soumis à d’immenses tensions, avec un nombre croissant de demandes et une augmentation vertigineuse de l’arriéré de personnes en attente d’une décision sur leur dossier. Nous avons cherché à comprendre l’équité du processus d’asile au Royaume-Uni, en examinant spécifiquement à travers le prisme de la loi britannique sur l’égalité le traitement des personnes vulnérables découlant de leurs caractéristiques protégées. Nous avons été troublés par la gestion inadéquate par le ministère de l’Intérieur des risques de préjudice pour les demandeurs d’asile aux caractéristiques protégées, notamment les femmes, les personnes LGBT, les enfants et les personnes handicapées. Fait alarmant, ces risques augmenteront dans le cadre des réformes récentes et prévues du gouvernement. L’une de nos principales préoccupations est le traitement des enfants dans le cadre du système d’asile. Toute intention de détenir des enfants demandeurs d’asile en vertu du projet de loi sur la migration illégale et de les renvoyer de force au Rwanda doit être abandonnée. Le risque de préjudice pour les enfants l’emporte sur tout dommage perçu à l’efficacité du programme politique du gouvernement.

Voici le programme de la journée.

9h : Keir Starmer participe à une séance de questions-réponses lors d’une conférence New Statesman.

Matin: Rishi Sunak préside le cabinet.

10h : Matt Hancock, secrétaire à la santé de 2018 à 2021, témoigne à l’enquête Covid.

10h10 : Des dirigeants de Sainsbury’s, Asda, Morrisons et Tesco témoignent devant le comité des affaires de la Chambre des communes sur l’inflation des prix alimentaires.

11h30 : Downing Street organise un briefing dans le hall.

Si vous souhaitez me contacter, essayez la fonction « Envoyez-nous un message ». Vous le verrez juste en dessous de la signature – à gauche de l’écran, si vous lisez sur un PC ou un ordinateur portable. Ceci est pour les personnes qui veulent m’envoyer un message directement. Je trouve cela très utile lorsque les gens envoient des messages pour signaler des erreurs (même des fautes de frappe – aucune erreur n’est trop petite pour être corrigée). Souvent, je trouve aussi vos questions très intéressantes. Je ne peux pas promettre de répondre à tous, mais j’essaierai de répondre au plus grand nombre possible, soit dans les commentaires sous la ligne, en privé (si vous laissez une adresse e-mail et que cela semble plus approprié), soit dans le blog principal, si je pense que c’est un sujet d’intérêt général.