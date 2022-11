Le ministère de l’Intérieur affrontera une bataille juridique sur les conditions du centre pour migrants de Manston

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le ministère de l’Intérieur fait face à un contrôle judiciaire sur les conditions au centre pour migrants de Manston dans le Kent, a déclaré le ministre de l’Immigration.

Robert Jenrick a déclaré à Sky News que l’action en justice avait commencé après des informations faisant état d’une grave surpopulation.

Les dirigeants du Conseil de tout le Kent ont déclaré au ministère de l’Intérieur qu’ils étaient «au point de rupture», après que de nouvelles installations continuent de s’ouvrir pour traiter les migrants et que des hôtels sont réservés pour les héberger.

On pense que des centaines de personnes ont été déplacées hors du site de l’aérodrome désaffecté près de Ramsgate, craignant qu’il ne soit devenu dangereusement surpeuplé cette semaine.

Mais les migrants détenus à Manston ont demandé de l’aide, décrivant les conditions comme une prison.

Une jeune fille a jeté une bouteille contenant une lettre par-dessus la clôture d’enceinte, affirmant qu’il y avait des femmes enceintes et des détenus malades dans l’établissement de Kent.

Manston, à Thanet, dans le nord du Kent, est censé accueillir jusqu’à 1 600 personnes, mais en héberge environ 4 000, selon les députés.

M. Jenrick a dit La prise avec Sophy Ridge programme : « Je crois que nous avons reçu le premier contact pour une révision judiciaire.

“Ce n’est pas inhabituel – c’est un domaine politique très litigieux mais bien sûr, en tant que ministre responsable, je veux m’assurer que tout ce que nous faisons est mené de manière appropriée et dans le respect de la loi.”

Les 14 chefs des autorités locales du Kent ont accusé le département d’une réponse « insoutenable et inacceptable » à la crise, exigeant que les ministres « cessent d’utiliser leur comté comme une solution de facilité ».

Les dirigeants ont déclaré au gouvernement qu’ils subissaient une pression disproportionnée en raison de leur emplacement.

M. Jenrick a déclaré qu’il ne pouvait pas révéler qui avait intenté le contrôle judiciaire car il était juridiquement sensible.

Le ministre, qui a été nommé à ce poste la semaine dernière par Rishi Sunak, a déclaré qu’il travaillait avec la ministre de l’Intérieur Suella Braverman pour réduire le nombre de personnes et la durée de leur séjour à Manston – ce qui n’est censé être que 24 heures mais a été beaucoup plus long dans certains cas.

Il a ajouté: “Donc, la semaine où j’ai été en poste, j’ai essayé de travailler nuit et jour pour m’assurer que le site de Manston n’est pas seulement conforme à la loi, mais est un endroit humain et compatissant où nous accueillons ces migrants, les traitons de manière appropriée, puis ils partent rapidement vers un autre logement.

“Je suis heureux de dire que ce soir, c’est la voie que nous suivons, les chiffres à Manston ont considérablement diminué depuis le week-end où nous avons pris conscience des problèmes spécifiques et nous nous sommes impliqués si directement.”

Quatre hauts députés ont exercé une pression supplémentaire sur le ministre de l’Intérieur pour qu’il explique comment le gouvernement s’attaquera à la crise des migrants.

Les présidents des commissions parlementaires ont conjointement écrit à Suella Braverman pour demander des éclaircissements sur la manière dont le ministère de l’Intérieur réduira le nombre de traversées perfides de petits bateaux et réduira “de toute urgence” l’arriéré dans les affaires actuellement dans le cadre du système d’asile.

Dans leur lettre à Mme Braverman, les présidents du comité demandent des éclaircissements sur les politiques mises en place par le ministère de l’Intérieur pour remédier aux conditions au centre et s’assurer qu’il ne soit plus confronté à un tel surpeuplement.

La lettre est signée par les présidents de la commission des affaires intérieures, de la commission de la justice, de la commission mixte des droits de l’homme et de la commission des femmes et des égalités, et demande une réponse avant le 16 novembre.