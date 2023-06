Le ministère de l’Intérieur admet que l’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda n’arrêtera peut-être pas les petits bateaux

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le ministère de l’Intérieur a admis que de nouvelles lois lui permettant d’expulser tous les migrants par petits bateaux vers le Rwanda ou d’autres pays pourraient ne pas arrêter les traversées de la Manche ni économiser de l’argent public.

L’expulsion de chaque demandeur d’asile coûtera un peu moins de 170 000 £, selon une évaluation officielle avertissant que « l’effet dissuasif » revendiqué par les ministres est « très incertain », et que les lois punitives pourraient conduire les demandeurs d’asile vers d’autres routes clandestines dangereuses.

Le rapport accablant intervient alors qu’un comité multipartite a conclu que les plans visant à détenir et à expulser tous les demandeurs d’asile arrivant sur de petits bateaux sont « nocifs, peu pratiques et coûteux ».

La commission des femmes et de l’égalité a constaté qu’en l’absence d’accords de retour opérationnels, les nouvelles lois créeraient « une détention prolongée sans certitude de libération pour les demandeurs d’asile qui ne représentent aucune menace pour le public et pour lesquels il y a peu de chances d’être expulsés de la ROYAUME-UNI ».

Pendant ce temps, la propre évaluation du ministère de l’Intérieur du projet de loi sur la migration illégale a déclaré:

Il en coûtera environ 169 000 £ pour expulser chaque demandeur d’asile, contre 106 000 £ pour les traiter au Royaume-Uni.

Il n’est «pas possible d’estimer» si la loi atteindra son objectif principal de dissuader les traversées de la Manche

Au moins 37 % des arrivées de petits bateaux devraient être « découragées » pour qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire pour le contribuable

« Des complexités pratiques », notamment une capacité de détention insuffisante et un manque d’accords d’expulsion, signifient qu’il existe un « risque que le projet de loi ne soit pas entièrement exécuté »

Cela pourrait provoquer des « changements de comportement involontaires de la part des migrants », notamment des personnes passant de petits bateaux à des camions et des fraudes aux visas

Yvette Cooper, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, a qualifié l’évaluation de « blague complète ».

« De son propre aveu, ce gouvernement conservateur défaillant n’a aucune idée du coût de ce projet de loi ou de l’impact de l’une de ses politiques », a-t-elle déclaré.

« Cela suggère que si Rishi Sunak était en mesure de tenir sa promesse d’expulser chaque demandeur d’asile qui arrive au Royaume-Uni, cela coûterait des milliards de livres de plus que le système d’asile brisé des conservateurs aujourd’hui. »

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le chiffre n’était pas basé sur les paiements convenus avec le Rwanda car ils étaient « sensibles sur le plan commercial ».

Le document indique qu’il n’est pas clair combien de personnes seront expulsées et quels « pays tiers » les recevront, avec une décision de la Cour d’appel sur l’accord avec le Rwanda prévue jeudi.

Il a conclu qu’il n’était «pas possible» d’évaluer si le projet de loi sur la migration illégale serait globalement rentable pour les fonds publics, car «il n’est pas possible d’estimer avec précision le niveau de dissuasion que le projet de loi pourrait atteindre».

« Le consensus académique est qu’il y a peu ou pas de preuves suggérant que les changements dans les politiques d’un pays de destination ont un impact sur la dissuasion des personnes à quitter leur pays d’origine ou à voyager sans autorisation valide », a-t-il averti.

« Tout effet de dissuasion repose sur le fonctionnement de la politique comme prévu, avec une capacité suffisante pour détenir et renvoyer une proportion appréciable d’individus dans le champ d’application vers un tiers pays sûr. »

L’évaluation a indiqué que même si le gouvernement parvient à conclure de nouveaux accords de type rwandais avec d’autres pays, ils « pourraient encourir des coûts supplémentaires ». Le Royaume-Uni a déjà versé 140 millions de livres sterling au Rwanda et dépensé 1,3 million de livres sterling supplémentaires pour défendre des contestations judiciaires, sans que personne n’ait encore été expulsé.

Il y a aussi une série de nouveaux coûts découlant de l’obligation légale du projet de loi de détenir et d’expulser tous les migrants par petits bateaux, quel que soit le mérite des demandes d’asile ou d’esclavage moderne.

Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré que le document « n’évalue pas les véritables coûts et conséquences » de la nouvelle loi.

Le rapport appelait le gouvernement à abandonner toute considération de détenir et d’expulser des enfants (Archives PA)

« Cela causerait des difficultés, coûterait des milliards de livres et ne ferait rien pour atténuer la crise actuelle et les pressions au sein du système d’asile », a-t-il ajouté.

« Un nouvel arriéré de personnes coincées dans les limbes au Royaume-Uni sera créé en plus des plus de 170 000 personnes qui attendent déjà une décision sur leur demande d’asile – tout en ne faisant rien pour fournir les voies sûres qui sont un élément essentiel de la réduction du nombre de personnes qui entreprennent des voyages dangereux pour atteindre le Royaume-Uni.

Une enquête distincte menée par la commission parlementaire des femmes et de l’égalité a appelé les ministres à abandonner toute intention de détenir des enfants ou de les expulser vers le Rwanda, affirmant que le risque de préjudice l’emporte sur l’affirmation du gouvernement selon laquelle une décision pourrait être nécessaire pour « dissuader » les traversées de petits bateaux.

Caroline Nokes, présidente conservatrice du comité, a déclaré: «Nous avons été troublés par la gestion inadéquate par le ministère de l’Intérieur des risques de préjudice pour les demandeurs d’asile aux caractéristiques protégées, notamment les femmes, les personnes LGBT, les enfants et les personnes handicapées.

« De manière alarmante, ces risques augmenteront avec les réformes récentes et prévues du gouvernement. »

Le comité multipartite, dont six membres sur 11 sont des conservateurs, a également exprimé sa préoccupation concernant les plans du gouvernement visant à héberger les demandeurs d’asile sur des barges et des bases militaires, appelant à un « examen urgent » des garanties pour les personnes vulnérables, telles que les victimes de la traite et la torture. survivants.

Il a déclaré que les réformes radicales découlaient en partie de « l’incapacité du ministère de l’Intérieur à traiter efficacement et rapidement le volume de demandes d’asile qu’il reçoit », au milieu d’un arriéré record, voyant les gens attendre des années pour une décision.

L’arriéré total d’asile a atteint un nouveau record (Bureau à domicile)

« Le gouvernement cherche à réduire la capacité des personnes à demander l’asile au Royaume-Uni malgré les chiffres récents montrant que la majorité de ceux qui cherchent à le faire auront une véritable demande et, selon toute vraisemblance, rempliront les critères pour être acceptés », a déclaré le comité trouvé.

Il a également averti que les demandeuses d’asile qui avaient subi des violences sexuelles et des abus domestiques, ainsi que les personnes LGBT+ fuyant la persécution, ne voyaient pas leurs demandes correctement traitées et étaient confrontées à une « culture de l’incrédulité ».

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les enfants ne peuvent être expulsés que « dans des circonstances très limitées » en vertu du projet de loi et que « la détention sera la plus courte possible avec les dispositions de soutien nécessaires en place ».

Un porte-parole a affirmé que l’expérience d’autres pays avec des politiques d’asile sévères, comme l’Australie, « a démontré le potentiel du projet de loi à réduire le nombre de personnes effectuant des voyages dangereux et inutiles ».

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: «Nous ne pouvons pas permettre à un système de continuer qui incite les gens à risquer leur vie et à payer des passeurs pour qu’ils viennent illégalement dans ce pays, tout en imposant une pression inacceptable sur le contribuable britannique.

« J’exhorte les députés et leurs pairs à soutenir le projet de loi pour arrêter les bateaux, afin que nous puissions réprimer les gangs de passeurs tout en rééquilibrant notre système d’asile. »