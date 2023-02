Le ministère de l’Intérieur admet que les politiques environnementales hostiles affectent «de manière disproportionnée» les Noirs et les Asiatiques

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les mesures prises dans le cadre de la politique environnementale hostile du ministère de l’Intérieur “peuvent avoir un impact disproportionné sur les personnes de couleur”, a révélé un examen.

Un organisme de bienfaisance faisant campagne pour les droits des immigrés a qualifié la conclusion de “moment décisif” en reconnaissant une découverte qui, selon elle, était “connue depuis longtemps” par d’autres.

En 2020, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, a promis une “évaluation complète” de la politique à la suite du scandale Windrush.

Un examen critique indépendant de la manière dont le ministère a géré ce scandale a recommandé une révision complète de la politique, qui visait, par une série de mesures administratives et juridiques, à rendre le séjour au Royaume-Uni aussi difficile que possible pour les personnes sans autorisation de séjour, dans l’espoir qu’elles quitteront le pays de leur propre gré.

Mme Patel a précédemment déclaré que Wendy Williams, l’avocate qui a réalisé la Windrush Lessons Learned Review publiée en 2020, n’était “qu’à une fraction de distance même de qualifier le ministère de l’Intérieur de raciste institutionnel”, décrivant le scandale comme une “tache sur ce département”.

Une évaluation globale de l’impact sur l’égalité de la politique – désormais connue sous le nom d’environnement conforme – a déclaré que les données indiquent que les migrants concernés sont plus susceptibles d’être d’origine ethnique sud-est asiatique ou noire.

L’évaluation, publiée jeudi par le ministère de l’Intérieur, a déclaré: «Il semblerait initialement que les données indiquent que les migrants touchés par l’environnement conforme sont plus susceptibles d’être d’un certain nombre de nationalités plutôt que d’un large éventail, et peuvent également être plus susceptible d’appartenir à l’ethnie sud-est asiatique ou noire.

Il a ajouté: «Nous notons que parmi les cinq nationalités les plus touchées, la plupart sont identifiables comme étant d’origine brune ou noire et toutes les cinq ne sont visiblement pas blanches.

“Cela signifie que les données internes suggèrent que certaines des mesures environnementales conformes peuvent avoir un impact disproportionné sur les personnes de couleur.”

L’albanais, l’indien, le pakistanais, le brésilien et le chinois ont été répertoriés comme les nationalités les plus fréquemment trouvées illégalement présentes au Royaume-Uni en 2019, selon l’évaluation.

Mais il a constaté que ce sont les ressortissants indiens, pakistanais et nigérians qui représentaient plus d’un tiers de la population de migrants temporaires touchés par le partage de données entre d’autres ministères pour réglementer l’accès au travail, aux avantages et aux services dans le cadre de la politique.

Le Conseil mixte pour le bien-être des immigrés (JCWI), qui milite pour la justice dans le droit et la politique en matière d’immigration, de nationalité et de réfugiés, a déclaré que l’évaluation indiquait que la politique “est raciste”.

L’organisation a tweeté: “Elle reconnaît pour la première fois ce que nous savons depuis longtemps – que ces politiques ont un” impact disproportionné “sur les POC (personnes de couleur).

« En d’autres termes, l’environnement hostile est raciste. C’est un moment décisif.

Le scandale Windrush a éclaté en 2018 lorsque des citoyens britanniques, pour la plupart originaires des Caraïbes, ont été détenus, expulsés ou menacés d’expulsion à tort, alors qu’ils avaient le droit de vivre en Grande-Bretagne.

Beaucoup ont perdu leur logement et leur emploi et se sont vu refuser l’accès aux soins de santé et aux prestations.

L’évaluation d’impact sur l’égalité du ministère de l’Intérieur intervient après que l’actuelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a été critiquée le mois dernier pour sa décision de “régresser” sur les réformes visant à empêcher un autre scandale Windrush.

Mme Braverman a décidé de revenir sur les recommandations acceptées faites à la suite d’un examen cinglant de la façon dont le scandale Windrush s’est déroulé au ministère de l’Intérieur.

Mme Williams s’est dite “déçue” que Mme Braverman ait annulé les promesses du ministère de l’Intérieur de créer le poste de commissaire aux migrants et de renforcer le poste d’inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration (ICIBI).

En novembre 2020, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a constaté que le ministère de l’Intérieur n’avait pas respecté la loi sur l’égalité lors de la mise en œuvre de ses mesures d’immigration dans un environnement hostile, contribuant aux graves injustices subies par la génération Windrush.

L’évêque Derek Webley, coprésident du groupe de travail Windrush, a décrit la publication de l’évaluation comme “une partie importante du travail du ministère de l’Intérieur en réponse à l’examen des leçons apprises de Windrush”.

Il a déclaré: «Nous nous félicitons des conclusions et du travail effectué par le ministère de l’Intérieur pour rectifier l’injustice de Windrush.

“Je suis également ravi de voir une compréhension des risques liés aux politiques environnementales conformes afin que nous puissions nous assurer que nous protégeons ceux qui ont parfaitement le droit de rester et de vivre au Royaume-Uni.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Des mesures ont déjà été prises pour améliorer les garanties et garantir que les personnes qui se trouvent légalement au Royaume-Uni bénéficient d’une protection appropriée et n’éprouvent pas de difficultés à démontrer leur droit au travail, aux avantages et aux services.

“Nous restons déterminés à garantir que le système d’immigration fonctionne pour protéger ceux qui ont le droit d’être au Royaume-Uni.”