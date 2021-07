Le ministère de l’Intérieur accusé d’avoir «échoué» les victimes de Windrush après que seulement une personne sur six ait reçu une indemnisation finale

Le régime d’indemnisation du ministère de l’Intérieur pour les victimes du scandale de Windrush reste « assailli » de problèmes et continue d’échouer à ceux qui attendent des paiements, selon un nouveau rapport accablant des députés.

Seule une victime sur six a reçu un paiement intégral – plus de deux ans après le lancement du programme visant à indemniser les Britanniques classés à tort comme immigrants illégaux et menacés d’expulsion.

Le Comité des comptes publics a critiqué le département du ministre de l’Intérieur, Priti Patel, pour avoir pris «beaucoup trop de temps» à verser une indemnisation – affirmant que seulement 412 des 2 367 victimes qui ont soumis des demandes ont reçu leur paiement final.

Le comité a déclaré que le ministère de l’Intérieur échouait encore une fois à la génération Windrush avec les longs retards de paiement et « risque toujours de sembler indifférent à l’impact qu’il a eu sur la vie des gens ».

La députée travailliste Dame Meg Hillier, présidente du comité, a déclaré: « Loin d’apprendre et d’appliquer les leçons comme promis, le régime d’indemnisation de Windrush est confronté aux mêmes problèmes qui ont conduit aux terribles erreurs initiales. »

Mme Hillier a ajouté : « Ne perdons pas de vue l’ampleur des torts que le ministère de l’Intérieur a promis de commettre ici.

« Des vies dans ce pays ont été réduites, les maisons, les familles et les moyens de subsistance des gens ont été interrompus et déracinés, certains ont été forcés de quitter le pays … Certains sont morts sans jamais voir justice ou recevoir l’indemnisation qu’ils méritent.

Le Windrush Compensation Scheme (WCS) a été lancé en avril 2019 pour indemniser les victimes et leurs familles pour le traumatisme subi du fait de l’impossibilité de prouver leur statut d’immigration légale.

Certains de la génération Windrush – du nom du HMT Ruée-vent de l’Empire, le navire qui a amené certains des premiers migrants caribéens au Royaume-Uni – ont été arrêtés à tort, privés de leurs droits légaux et menacés d’expulsion.

Des dizaines de victimes de Windrush seraient décédées avant que leurs demandes ne soient traitées par le ministère de l’Intérieur. Le département a fait « peu de progrès » dans le traitement des réclamations où des personnes sont décédées – causant une détresse supplémentaire à leurs familles, selon le rapport.

Seules quatre des 132 réclamations faites au nom de la succession d’une personne décédée ont reçu un paiement, a-t-on appris au comité des Communes.

Le groupe multipartite de députés a déclaré que des « problèmes fondamentaux » dans la conception et la mise en œuvre du régime d’indemnisation étaient actuellement « de retour à la maison ».

Il a accusé le ministère de l’Intérieur d’avoir lancé le programme sans les travailleurs sociaux nécessaires pour le mettre en œuvre et de continuer à fonctionner sans la capacité nécessaire pour effectuer les paiements.

Lorsqu’il a lancé le programme en 2019, le ministère de l’Intérieur ne disposait que de six agents chargés des réclamations, contre 125 dont il estimait avoir besoin. « Il n’a jamais rattrapé son retard et semble toujours manquer de personnel », a révélé le rapport cinglant.

Il a également déclaré que les estimations de planification du Home Office pour le programme étaient complètement fausses. Il pensait que chaque cas prendrait aux travailleurs sociaux environ 30 heures à traiter. En pratique, cela leur a pris en moyenne cinq fois plus de temps.

Le comité a déclaré que le ministère de l’Intérieur devrait accélérer le traitement des paiements de toute urgence et supprimer les obstacles logistiques aux réclamations successorales.

Il a également demandé au ministère d’écrire au comité dans un délai d’un mois pour exposer son plan d’amélioration du régime.

La semaine dernière, Mme Patel a annoncé que la date de fin d’avril 2023 du programme d’indemnisation Windrush avait été supprimée.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le programme avait offert plus de 34 millions de livres sterling, dont près de 27 millions de livres sterling ont été payés.