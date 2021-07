Le ministère de l’Intérieur a dépensé 370 000 £ pour régler la plainte pour intimidation de Patel par un haut fonctionnaire

Le ministère de l’Intérieur a dépensé plus de 370 000 £ pour régler la plainte d’un haut fonctionnaire après sa démission au milieu d’allégations d’intimidation de Priti Patel, confirment les comptes du ministère.

L’ancien secrétaire permanent Sir Philip Rutnam a accepté la somme à six chiffres plus tôt cette année après avoir lancé une action en justice contre le ministre de l’Intérieur.

Il a démissionné de façon spectaculaire en février de l’année dernière, accusant Mme Patel d’une campagne d’information « vicieuse et orchestrée » contre lui, affirmant un licenciement déguisé et l’accusant d’intimidation de ses subordonnés. Un tribunal du travail devait entendre son cas en septembre.

Le rapport annuel et les comptes du ministère de l’Intérieur pour 2020-2021 confirment qu’il a reçu un paiement de 340 000 £ plus les frais juridiques – portant les dépenses à au moins 370 000 £ plus TVA d’un montant prévu de 6 000 £.

Bien que les chiffres aient été précédemment rapportés, ni les représentants de Sir Philip ni le ministère n’ont divulgué publiquement le montant à l’époque.

Le document, publié jeudi, disait : « Sir Philip Rutnam a démissionné de son poste de secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur le 29 février 2020 et a par la suite entamé des poursuites judiciaires contre le département.

« Le 4 mars 2021, le ministère de l’Intérieur et Sir Philip ont signé un accord pour régler cette procédure. Dans le cadre de ce règlement, le ministère de l’Intérieur a effectué un paiement spécial de 340 000 £. Une contribution à ses frais juridiques a également été faite de 30 000 £ plus TVA. »

Par Association de Presse