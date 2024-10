Le ministère de l’Environnement déclare qu’il demandera l’interdiction des PFAS non essentiels et leur appropriation pour une bataille juridique

15 octobre — Il en coûte entre 50 et 100 dollars pour produire une livre d’un produit contenant des produits chimiques permanents.

Mais si ces produits chimiques infectent un système d’eau public, le nettoyage peut coûter des millions par livre, selon une présentation d’un panel lors d’une réunion mardi du comité intérimaire des matières radioactives et dangereuses de l’Assemblée législative.

« Vous pouvez comprendre pourquoi il est si important pour mon travail et pour mon département d’éduquer et d’empêcher les PFAS de pénétrer dans notre système d’eau », a déclaré James Kenney, secrétaire à l’Environnement du Nouveau-Mexique.

Kenney a clairement indiqué lundi au comité que l’interdiction des PFAS non essentiels dans les produits figurait parmi les priorités de son département pour la prochaine session législative. Il a également déclaré que le ministère demanderait un crédit spécial de 24 millions de dollars pour poursuivre deux poursuites concernant la contamination par PFAS.

Les PFAS sont caractérisés par des chaînes d’atomes de carbone. Plus la chaîne est longue, plus la substance est forte – et plus elle est dangereuse pour la santé humaine et animale.

Les PFAS à chaîne courte se trouvent couramment dans les produits de consommation tels que les poêles antiadhésives et les cosmétiques, selon Elena Fernandez, spécialiste des projets pour l’organisation de conservation de l’eau Amigos Bravos. Les PFAS à longue chaîne sont utilisés plus fréquemment dans des industries spéciales et présents dans des produits tels que les équipements de protection, les mousses anti-incendie et l’électronique.

Cet été, Kenney a fait une tournée des PFAS au Nouveau-Mexique, y compris un arrêt dans un magasin de meubles d’Albuquerque vendant un protecteur de tissu contenant des PFAS et un voyage au lac Holloman, où il a vu ce qui ressemblait à une plage enneigée. La substance blanche et pelucheuse était en fait de la mousse anti-incendie contenant du PFAS capturée sur les berges. Il a montré des photos lors de la réunion de mardi à l’Université d’État du Nouveau-Mexique à Alamogordo et sur Zoom.

La faune autour du lac n’est plus propre à la consommation, a déclaré Maggie Hart Stebbins, fiduciaire du Bureau des ressources naturelles.

Le lac Holloman est également un point d’arrêt majeur pour certains oiseaux migrateurs.

« Il existe absolument un risque et une probabilité que ces oiseaux aquatiques transportent le PFAS sur des milliers de kilomètres », a déclaré Hart Stebbins.

Il n’existe pas de solution miracle pour atténuer les PFAS, a déclaré Fernandez. Mais les trois intervenants avaient quelques idées, notamment sur le traitement, la prévention et les recours juridiques.

Kenney a déclaré qu’une interdiction des PFAS non essentiels dans les produits était un « fruit à portée de main ».

La recherche de crédits pour poursuivre les procès est également une priorité. Dans le cadre d’un procès, l’agence fédérale a poursuivi le NMED en raison de l’affirmation de l’agence selon laquelle le nettoyage était requis en vertu du permis de déchets dangereux de l’État ; l’autre a été déposée par l’État du Nouveau-Mexique contre le ministère fédéral de la Défense pour contamination par PFAS dans des installations militaires autour de l’État. Jusqu’à présent, le ministère a dépensé 12 millions de dollars – « non pas pour le nettoyage », a déclaré Kenney, mais plutôt pour des litiges et des découvertes scientifiques sur plusieurs années.

« Je pense que nous devons envoyer une carcasse de vache au Pentagone à ce stade », a déclaré Kenney, exprimant sa frustration à l’égard du ministère de la Défense.