Le ministère de l’Énergie prêtera 2 milliards de dollars à Redwood Materials

Sous l’administration Obama, le département de l’énergie a accordé un prêt de 465 millions de dollars à Tesla qui l’a aidé à produire la berline Model S alors que le constructeur automobile était beaucoup plus petit et faisait face à un avenir incertain. Mais le département a fait peu de prêts sous l’administration Trump. Après avoir pris ses fonctions, le président Biden a mis un accent renouvelé sur l’énergie verte et les véhicules à zéro émission dans le but de lutter contre le changement climatique.

Dans une déclaration sur le prêt Redwood, le ministère de l’Énergie a déclaré que «le projet marque une étape importante vers la réalisation de l’objectif de l’administration Biden de fabriquer la moitié de tous les nouveaux véhicules vendus en 2030 des véhicules à zéro émission, y compris des véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables ou véhicules électriques à pile à combustible.

Les anodes et les cathodes, deux composants importants de chaque batterie, sont principalement produites en Asie, mais Redwood et une poignée d’autres entreprises américaines tentent de changer cela. Le mois dernier, la société a commencé à produire des feuilles de cuivre anodiques sur son campus du Nevada, et elle travaille également à la production de matériaux cathodiques là-bas. Panasonic prévoit d’utiliser ces matériaux dans ses batteries dans deux usines américaines. Panasonic fournit depuis longtemps des batteries à Tesla.

Au fil du temps, Redwood prévoit de recycler de plus en plus les vieilles batteries pour extraire les métaux coûteux utilisés dans les anodes et les cathodes, contribuant ainsi à réduire la dépendance du pays aux métaux extraits des mines, dont beaucoup se trouvent dans d’autres pays.