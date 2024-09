Le ministère de l’Emploi et du Travail examinera la plainte déposée contre ADOR/HYBE après qu’un fan furieux de NewJeans a soumis une pétition

Le ministère de l’Emploi et du Travail a annoncé qu’une plainte avait été déposée, accusant ADORERl’agence du groupe NewJeans, et sa société mère, HYBEpour violation des lois du travail. Ils ont déclaré qu’ils suivraient les procédures appropriées pour traiter la plainte.

Selon un article du journal « Women’s News » du 13, une plainte contre NewJeans a été déposée auprès du Bureau de l’emploi et du travail de Séoul. Un représentant du ministère a confirmé avoir reçu la plainte et procéder à une enquête en conséquence.

Le 11, lors d’une retransmission d’urgence en direct, les cinq membres de Nouveaux jeans a révélé que le membre Hanni a salué d’autres membres de la même agence et un responsable, mais ils l’ont ignorée. Ils ont ensuite demandé à HYBE et au président Bang Si Hyuk ramener l’ancien PDG Min Hee Jinexigeant que l’ADOR soit rétablie dans son état antérieur d’ici le 25 septembre.

Les fans de NewJeans ont été indignés, accusant HYBE et ADOR d’avoir violé les lois du travail et d’avoir déposé des plaintes pour harcèlement au travail auprès du ministère de l’Emploi et du Travail.

Un représentant du centre de service clientèle du ministère a déclaré qu’au 13, plus de 100 plaintes liées à « ADOR » et « NewJeans » avaient été reçues.

Un fan de NewJeans, identifié par « A », a expliqué qu’en tant que supporter du groupe, il était profondément bouleversé après avoir vu la vidéo et s’est senti obligé d’agir. Il a déposé une plainte officielle auprès du ministère, qui a le pouvoir d’enquêter en vertu des lois du travail, pour découvrir la vérité derrière les allégations de harcèlement au sein de HYBE.

‘A’ ajouté, « Dans un pays comme la Corée du Sud, qui est le leader de l’industrie de la K-POP, il n’existe pratiquement aucune loi pour protéger les droits des idoles mineures. J’espère que cette affaire impliquant NewJeans deviendra un exemple significatif. »

L’inspecteur du travail en charge a confirmé que l’enquête se déroulerait conformément à la procédure.

Parallèlement, le groupe de défense des droits des travailleurs « Workplace Bullying 119 » a fait remarquer que le fait d’ignorer le salut d’Hanni pourrait être considéré comme du harcèlement au travail en vertu du droit du travail. Ils ont également souligné que les membres de NewJeans pouvaient être considérés comme des employés en vertu du droit du travail puisqu’ils sont sous contrat avec leur agence, fournissent du travail et reçoivent un paiement pour celui-ci.