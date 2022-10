Le ministère de l’Éducation révise le système fédéral de prêts aux étudiants

Le département américain de l’Éducation a annoncé lundi de nouveaux changements radicaux au système fédéral de prêts étudiants, y compris des protections supplémentaires pour les consommateurs pour les emprunteurs et des limites sur le montant des intérêts pouvant courir sur la dette.

“Aujourd’hui est un pas en avant monumental dans les efforts de l’équipe Biden-Harris pour réparer un système de prêt étudiant défectueux et en construire un qui soit plus simple, plus juste et plus responsable envers les emprunteurs”, a déclaré le secrétaire américain à l’Éducation Miguel Cardona, dans un communiqué.

Le nouveau règlement devrait permettre aux étudiants qui ont été escroqués par leur école d’obtenir plus facilement l’annulation de leur prêt étudiant par le gouvernement par l’intermédiaire du procédure de défense de l’emprunteuret permet au ministère de l’Éducation de se prononcer sur ces demandes d’allégement en tant que groupe, au lieu d’exiger que chaque emprunteur prouve individuellement qu’il a été suffisamment lésé ou induit en erreur par son école.

En vertu des règles, il sera interdit aux établissements d’enseignement supérieur qui acceptent l’aide fédérale aux étudiants d’exiger des emprunteurs qu’ils signent des accords d’arbitrage obligatoires avant le différend ou de renoncer à leur capacité de participer à un recours collectif concernant leur demande de défense de l’emprunteur.

L’administration Biden limitera également la pratique de la capitalisation des intérêts – dans laquelle les intérêts impayés sont ajoutés au principal de l’emprunteur.

Le programme d’annulation des prêts de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires et à ceux qui travaillent pour certaines organisations à but non lucratif d’obtenir l’annulation de leur dette après une décennie, fera également l’objet d’une refonte. Les mois qui n’étaient auparavant pas éligibles à l’allégement de la dette des emprunteurs, y compris ceux lorsqu’ils étaient en situation d’ajournement en raison de difficultés économiques, seront comptés. Les retards de paiement auparavant inéligibles seront désormais également éligibles.