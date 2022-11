Le ministère de l’Éducation réprimandé pour une violation de données “lamentable” des entreprises de paris

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministère de l’Éducation (DfE) a été réprimandé par le chien de garde de la protection des données du Royaume-Uni après avoir autorisé les sociétés de jeux à accéder à une base de données des dossiers d’apprentissage des enfants.

Le Bureau du Commissaire à l’information (ICO) a déclaré que la mauvaise diligence raisonnable du DfE a permis à une entreprise d’accéder à la base de données des dossiers d’apprentissage des élèves destinée à être utilisée par les prestataires d’enseignement pour vérifier si ceux qui ouvrent des comptes de jeu en ligne avaient 18 ans.

Une enquête menée par le régulateur de la protection des données a révélé qu’une base de données des dossiers d’apprentissage des élèves était utilisée par Trust Systems Software UK Ltd, opérant sous le nom de Trustopia, une société de sélection d’emploi, pour vérifier si les personnes ouvrant des comptes de jeu en ligne avaient 18 ans.

Notre enquête a révélé que les processus mis en place par le ministère de l’Éducation étaient lamentables. Les données étaient utilisées à mauvais escient et le département ignorait qu’il y avait même un problème jusqu’à ce qu’un journal national l’en informe. Commissaire à l’information John Edwards

La base de données contient des informations personnelles sur jusqu’à 28 millions d’enfants et de jeunes à partir de 14 ans, y compris leur nom complet, leur date de naissance et leur sexe, ainsi qu’un relevé de leurs acquis en matière d’apprentissage et de formation – des données qui sont conservées pendant 66 ans. .

Le commissaire à l’information, John Edwards, a déclaré que l’affaire était si grave qu’elle justifierait une amende de plus de 10 millions de livres sterling.

Mais dans le cadre d’une approche d’essai envers le secteur public introduite plus tôt cette année, l’amende n’est pas infligée afin d’éviter que le public ne soit lésé par une perte de fonds importante pour un organisme du secteur public.

“Personne n’a besoin de persuader qu’une base de données des dossiers d’apprentissage des élèves utilisée pour aider les sociétés de jeux d’argent est inacceptable”, a déclaré M. Edwards.

Nous avons tous le droit absolu d’attendre de nos administrations centrales qu’elles traitent les données qu’elles détiennent sur nous avec le plus grand respect et la plus grande sécurité. Encore plus quand il s’agit de l’information de 28 millions d’enfants Commissaire à l’information John Edwards

“Les données étaient utilisées à mauvais escient, et le département n’était même pas au courant qu’il y avait un problème jusqu’à ce qu’un journal national l’en informe.

“Nous avons tous le droit absolu d’attendre de nos services gouvernementaux centraux qu’ils traitent les données qu’ils détiennent sur nous avec le plus grand respect et la plus grande sécurité. D’autant plus lorsqu’il s’agit de l’information de 28 millions d’enfants.

“Il s’agissait d’une grave infraction à la loi, qui aurait justifié une amende de 10 millions de livres sterling dans ce cas précis.

“J’ai pris la décision de ne pas infliger cette amende, car tout l’argent payé en amendes est restitué au gouvernement, et donc l’impact aurait été minime. Mais cela ne devrait pas nuire à la gravité des erreurs que nous avons soulignées, ni à l’urgence à laquelle elles devaient être corrigées par le ministère de l’Éducation.

Depuis l’incident, le DfE a supprimé l’accès à la base de données de 2 600 organisations et a renforcé son processus d’enregistrement, a déclaré l’ICO.

L’ICO a déclaré qu’elle avait également mené une enquête sur Trustopia, au cours de laquelle la société a déclaré qu’elle n’avait plus accès à la base de données et qu’elle avait supprimé le cache des données conservées dans des fichiers temporaires.

Mais Trustopia a été dissoute avant la fin de l’enquête de l’ICO et, par conséquent, aucune action réglementaire n’était disponible, a déclaré le régulateur.