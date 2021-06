Le ministère de l’Éducation annule l’accréditeur qui a approuvé une université apparemment fausse

Le département américain de l’Éducation annule sa reconnaissance d’une agence d’accréditation qui a signé un collège du Dakota du Sud qui ne semblait pas avoir d’étudiants ou de professeurs.

L’agence, le Conseil d’accréditation des collèges et écoles indépendants, avait approuvé l’Université nationale Reagan à Sioux Falls. Mais une enquête du réseau USA TODAY l’année dernière n’a trouvé aucune preuve d’étudiants ou de professeurs au collège.

L’ACICS « ne me laisse pas d’autre choix raisonnable que de mettre fin à sa reconnaissance, avec effet immédiat », a écrit le sous-secrétaire adjoint à l’Éducation Jordan Matsudaira dans un avis publié mercredi sur le site Web du ministère. L’accréditeur a montré « une non-conformité significative et systémique », a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Éducation n’accrédite pas individuellement les collèges. Au lieu de cela, il s’appuie sur des agences tierces connues sous le nom d’accréditeurs pour les écoles vétérinaires. Les collèges approuvés peuvent accéder à l’argent des contribuables sous forme de bourses et de prêts étudiants.

La décision du département de mercredi s’aligne sur le plan du président Joe Biden de surveiller de près les collèges à but lucratif.

La perte de l’accréditation de l’ACICS signifie que les quelque 60 collèges approuvés par l’agence auront 18 mois pour trouver un nouvel accréditeur s’ils veulent continuer à accéder à l’argent fédéral. Les membres de l’ACICS sont pour la plupart des collèges à but lucratif et dépendent fortement de l’argent fédéral pour se maintenir à flot. L’accréditeur pourrait toujours déposer un recours auprès du secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona.

L’agence avait l’habitude d’approuver des collèges douteux avec des conséquences dévastatrices. Il a accrédité ITT Tech, Corinthian Colleges et Brightwood College, d’énormes universités à but lucratif dont les fermetures soudaines au cours de la dernière décennie ont laissé des milliers d’étudiants sans diplôme et ont sapé la valeur de l’éducation de ceux qui ont obtenu leur diplôme. Ces fermetures ont conduit le département de l’éducation du président Barack Obama à dépouiller les pouvoirs de l’ACICS en 2016.

Les écoles que l’agence avait approuvées se sont précipitées pour trouver de nouveaux accréditeurs, a déclaré Michael Itzkowitz, chercheur principal au groupe de réflexion de centre-gauche Third Way. Les meilleurs de ces collèges ont pu trouver une nouvelle agence, a-t-il déclaré.

« Beaucoup des écoles ACICS qui restent sont celles qui ont postulé à d’autres accréditeurs, mais ont finalement été rejetées », a déclaré Itzkowitz. « Si l’histoire se répète, il est probable qu’ils seront à nouveau rejetés, car l’agence – et probablement beaucoup d’écoles qu’elle continue de superviser – se sont avérées non conformes depuis la résiliation initiale cinq ans plus tôt. »

Après une décision de la Cour fédérale, l’administration du président Donald Trump et la secrétaire à l’Éducation de l’époque, Betsy DeVos, ont rétabli l’agence d’accréditation en 2018. À ce stade, elle avait perdu des dizaines de collèges et leurs frais d’adhésion. Il fallait de nouveaux membres, et vite.

La décision prise en 2017 d’approuver l’Université nationale Reagan en tant que collège viable a remis en question la capacité de l’ACICS à tenir les collèges responsables de l’enseignement qu’ils sont censés dispenser.

Une enquête menée en février 2020 par USA TODAY et le leader Argus à Sioux Falls n’a trouvé aucune preuve que Reagan National enseignait aux étudiants. Plusieurs liens importants sur le site Web du collège ont été rompus. Ses administrateurs répondaient rarement aux appels téléphoniques ou raccrochaient immédiatement lorsqu’un journaliste s’identifiait. Ses bureaux étaient vides, à la fois lors de la visite des journalistes et lorsqu’un enquêteur de l’ACICS est passé sur le campus pour un contrôle ponctuel.

« Les accréditeurs sont chargés d’assurer la qualité institutionnelle et d’agir en tant que gardiens de l’aide fédérale aux étudiants. Cette surveillance permet de garantir que les établissements tiennent les promesses faites aux étudiants et protègent les ressources fédérales », a déclaré le ministère de l’Éducation dans un communiqué. Le personnel du département, selon le communiqué, a constaté que l’ACICS n’avait pas surveillé ses collèges et avait « des capacités administratives inadéquates ».