Le ministère de l’Éducation annule la dette de 200 000 emprunteurs étudiants

Le département américain de l’Éducation a accepté d’annuler les prêts étudiants d’environ 200 000 personnes qui ont intenté un recours collectif contre le gouvernement, affirmant qu’elles étaient coincées avec des dettes fédérales d’écoles qui les avaient induites en erreur.

Aux termes de la Sweet contre Cardona règlement, le ministère de l’Éducation approuvera immédiatement une remise de dette d’environ 6 milliards de dollars. Les 200 000 emprunteurs éligibles à l’allègement obtiendront l’annulation totale de leur dette, le remboursement des sommes versées et la réparation de leur crédit.

Les plaignants ont intenté leur action en justice contre l’administration Trump en 2019, représentant environ 264 000 membres du groupe qui ont déclaré que leurs demandes d’annulation de prêt étaient ignorées par le ministère de l’Éducation. (Le nom de la poursuite a ensuite été changé de Sweet v. DeVos à Sweet v. Cardona après que l’actuel secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a remplacé l’ancienne nommée par Trump, Betsy DeVos.)

« Cette proposition de règlement capitale apportera des réponses et une certitude aux emprunteurs qui se sont battus longtemps et durement pour une résolution équitable de leurs demandes de défense après avoir été trompés par leurs écoles et ignorés ou même rejetés par leur gouvernement », a déclaré Eileen Connor, directrice du Projet sur les prêts étudiants prédateurs à la faculté de droit de Harvard.

Le projet a compilé une liste de les dizaines d’écoles qui sont impliqués dans le règlement et que le Département de l’éducation a déterminé comme ayant commis une faute.