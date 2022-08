Le ministère de l’Éducation annule 3,9 milliards de dollars de prêts étudiants pour ITT Tech

Le campus de Chantilly de l’Institut technique ITT est fermé et vide le 6 septembre 2016 à Chantilly, en Virginie.

Le département américain de l’Éducation a annoncé mardi qu’il annulerait toutes les dettes étudiantes fédérales restantes contractées par les emprunteurs fraudés par l’Institut technique ITT depuis 2005, offrant 3,9 milliards de dollars d’aide à quelque 208 000 personnes.

ITT Educational Services était à un moment donné l’un des plus grands opérateurs d’écoles techniques à but lucratif aux États-Unis et a fermé ses portes en 2016. Les emprunteurs ne devraient pas avoir à demander l’allégement, a déclaré le ministère de l’Éducation.

Le département de l’éducation a constaté qu’ITT Tech s’était livrée à des fausses déclarations généralisées et omniprésentes, notamment en mentant sur la capacité des étudiants à obtenir un emploi ou à transférer des crédits.

“Les preuves montrent que pendant des années, les dirigeants d’ITT ont intentionnellement trompé les étudiants sur la qualité de leurs programmes afin de profiter des programmes fédéraux de prêts étudiants, sans tenir compte des difficultés que cela entraînerait”, a déclaré le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un déclaration.

“L’administration Biden-Harris continuera de défendre les emprunteurs qui ont été trompés par leurs collèges, tout en s’efforçant de renforcer la surveillance et l’application pour protéger les étudiants d’aujourd’hui contre des tromperies et des abus similaires”, a ajouté Cardona.

À ce jour, l’administration Biden-Harris a approuvé l’annulation de près de 32 milliards de dollars de prêts étudiants pour 1,6 million d’emprunteurs.

“Le président Biden continue d’utiliser l’autorité statutaire existante pour annuler plus de dettes de prêt étudiant que n’importe quel président précédent”, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Pourtant, la Maison Blanche subit actuellement une pression intense pour annuler la dette étudiante de tous les emprunteurs, et le président Joe Biden a promis de prendre une décision sur la manière d’agir, le cas échéant, d’ici la fin du mois.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.