Le ministère de l’Éducation annule 1,5 milliard de dollars de prêts pour les emprunteurs du Westwood College

De plus, le Westwood College a fourni aux étudiants une fausse « promesse d’emploi », s’engageant à aider les participants avec les factures post-diplôme s’ils n’étaient pas embauchés dans les six mois, selon les résultats.

“L’exploitation des étudiants par le Westwood College et l’abus de l’aide financière fédérale le placent dans le même cercle d’infamie occupé par les Corinthian Colleges et l’ITT Technical Institute”, a déclaré le sous-secrétaire James Kvaal dans l’annonce. “Westwood a opéré sur une culture de fausses promesses, de mensonges et de manipulation afin de profiter de la dette étudiante qui a pesé sur les emprunteurs longtemps après la fermeture de Westwood.”

L’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz a déclaré à CNBC que la dernière décharge est “une continuation du travail accompli par le ministère de l’Éducation, en utilisant les programmes existants d’annulation et de décharge des prêts étudiants pour remédier aux inégalités”.

Le ministère a maintenant approuvé 14,5 milliards de dollars en annulation de prêts étudiants pour près de 1,1 million d’emprunteurs dont les collèges en ont profité, selon le communiqué.

“L’administration Biden-Harris continuera de renforcer la surveillance et la responsabilité pour protéger les étudiants et les contribuables contre les abus et garantir que les cadres qui commettent de tels dommages ne travaillent plus jamais dans des établissements qui reçoivent une aide financière fédérale”, a ajouté Kvaal.