Lors d’un incident hilarant, un utilisateur de Twitter s’est plaint d’un iPad à l’Aviation civile au lieu de la Consommation. Partageant une capture d’écran de l’iPad Pro 11 pouces en vente sur la plateforme, Ankur Sharma a déclaré que le prix de l’onglet 11 pouces n’a jamais été de Rs 1,76 900, comme le prétend le site internet. “Veuillez prendre des mesures pour les pratiques commerciales déloyales”, a écrit l’utilisateur.

Cependant, au lieu de taguer le ministère de la consommation, il a tagué le ministère de l’aviation civile dans le message.

A la surprise générale, le ministère de l’Aviation civile a répondu au tweet. Le ministère, dirigé par Jyotiraditya Scindia, a écrit : “Nous avons l’intention d’aider, mais nous sommes occupés à fournir des voyages aériens abordables vers l’Inde”. Il a également utilisé le hashtag : #SabUdenSabJuden. Regarde:

Nous avons l’intention d’aider, mais nous sommes occupés à fournir des voyages aériens abordables vers l’Inde.#SabUdenSabJuden https://t.co/ogDImlINJe — MoCA_GoI (@MoCA_GoI) 14 septembre 2022

Après le commentaire du MoCA, Amazon a répondu au client. Le site Web de commerce électronique a tenté d’obtenir plus de détails sur sa plainte. “Merci d’avoir signalé cela. Veuillez nous aider avec le lien du produit auquel vous faites référence, afin que nous puissions le faire examiner par notre équipe concernée en interne », a lu leur commentaire.

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a suscité de multiples réactions. “Qu’est-ce qui est le plus drôle ici, ils traînent le gars ou ils disent ABORDABLE ??” a commenté un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

Sauvage 😅😅 https://t.co/J6PfGbtJpk — La technologie redéfinie (@Tech__Redefined) 15 septembre 2022

J’en ai fini avec le cours de sarcasme d’aujourd’hui @MoCA_GoI 😉 https://t.co/P1p3POkgsU — ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ (@ShriCommonMan) 15 septembre 2022

L’homme a mal étiqueté l’aviation civile. Aviation civile op. https://t.co/Tft1FMiO9i — Pratyasish Mohanty 🇮🇳 (@Pratyasish1997) 15 septembre 2022

Twitter est un drôle d’endroit. https://t.co/kq8WRjxVJe — LE DISTRIBUTEUR DE FONDS MUTUELS (@mihir51modi) 15 septembre 2022

Mauvaise étiquette. Un peu d’humour https://t.co/bZmFta2DcI — Elango (@elango1992) 15 septembre 2022

Tant de choses à propos de ce tweet sont fausses https://t.co/79q3Uzpnnm – Umer Khan (@ukmight) 15 septembre 2022

Un utilisateur a écrit : “Désolé, Monsieur, mais la définition de ‘abordable’ est relative.” Un autre a écrit: “”Le vol qui coûtait auparavant Rs 3 100 coûte aujourd’hui Rs 10 000.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici