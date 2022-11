Le « ministère de la Vérité » américain n’a pas disparu : Washington officiel n’a pas abandonné son plan de contrôle des réseaux sociaux

Des documents divulgués révèlent que le “Conseil de gouvernance de la désinformation” “mis en pause” est de retour en ligne

Le département américain de la Sécurité intérieure intensifie secrètement ses efforts pour censurer et supprimer les informations qu’il considère comme dangereuses – en d’autres termes, il se concentre sur des faits gênants, mais vrais. Un organisme créé à l’origine pour défendre les Américains contre le terrorisme menace désormais la liberté d’expression partout en ligne – et ce, avec l’aide active de grandes entreprises technologiques.

Tout cela est révélé dans des documents divulgués obtenus par les journalistes Ken Klippenstein et Lee Fang. Les articles les plus inquiétants sont peut-être ceux qui montrent que le DHS (ou «Disinformation Governance Board») très controversé et largement condamné – et la grave menace qu’il représente pour la liberté d’expression – n’est allé nulle part.

Comment ça a commencé…

Le corps a été annoncé en grande pompe le 27 avril. Les représentants du gouvernement, les experts et les journalistes grand public se sont effondrés pour louer les nouvelles, et la chef du Conseil, l’ancienne conseillère en communication du gouvernement ukrainien Nina Jankowicz.

À peine trois semaines plus tard, le DGB a été suspendu pour une durée indéterminée et Jankowicz a démissionné. Le Washington Post a déclaré que le revirement rapide était lui-même le résultat d’une désinformation dangereuse qui avait été diffusée sur le conseil d’administration et sur son patron, qui, selon lui, avait également été victime d’une campagne concertée d’abus misogynes.

La vérité est que de nombreuses critiques et préoccupations valables ont été soulevées à propos du DGB et de Jankowicz elle-même, les défenseurs de la liberté d’expression craignant naturellement que le Conseil ne serve d’unité de censure de l’État, dictant ce qui est vrai et ce qui n’est pas vrai, ce que les citoyens sont autorisés à penser, et quelles sources d’information devraient être réduites au silence et supprimées.

De nombreux critiques ont assimilé le corps au ministère de la Vérité d’Orwell, comme décrit dans le roman cauchemardesque dystopique de 1984. Les responsables du DHS se sont moqués de ces comparaisons, mais ont eu du mal à définir ce qu’était le conseil et son objectif réel, autant que ce qu’il n’était pas. Dans les jours qui ont précédé sa fermeture le 18 mai, ils ont fréquemment promis que le DGB n’aurait aucune « autorité opérationnelle », c’est-à-dire le pouvoir d’élaborer et d’appliquer des politiques.

Les 22 jours de scandale entourant le conseil d’administration ont été largement oubliés six mois plus tard, et le secrétaire à la sécurité du DHS, Alejandro Mayorkas, fermant officiellement l’institution pour de bon en août a peut-être donné l’impression aux critiques que le danger avait été définitivement vaincu. Les nouveaux documents divulgués indiquent qu’une “pause” et un arrêt ont toujours été une ruse, conçue pour les dissiper.

Le Conseil n’existe peut-être plus sur papier, mais toutes ses fonctions ont été transférées à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, une division du DHS. Et il est évident que parmi ces responsabilités figure le contrôle du contenu en ligne et l’établissement de règles que les plateformes de médias sociaux, les moteurs de recherche et les sites Web doivent suivre. Définir et exécuter la politique, en d’autres termes. Ainsi, les chefs de département qui prétendaient le contraire mentaient depuis le début.

… et comment ça se passe.

Un rapport produit par le comité consultatif de l’Agence en juin de cette année fait partie des documents divulgués. Il déclare que CISA « est bien placé pour jouer un rôle unique et productif en aidant à relever les défis » de “désinformation.”

Sachant qu’Internet et “en particulier les plateformes de médias sociaux” ont bouleversé le rôle de « les ‘gardiens’ traditionnels dans la diffusion de l’information » le rapport conseille à la CISA d’aborder le “problème” de la désinformation avec “l’ensemble de l’écosystème de l’information en vue.” Cela comprendrait des patrouilles et la réglementation “Plateformes de médias sociaux de toutes tailles, médias grand public, informations par câble, médias hyper partisans, radio parlée et autres ressources en ligne”, et contrôler efficacement leur contenu.





Le comité CISA comprenait Vijaya Gadde, chef de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité de Twitter. Le rapport montre qu’elle a joué un rôle actif dans l’élaboration des activités de lutte contre la désinformation de la CISA, en fournissant “une liste de groupes de la société civile” avec lequel Twitter s’est associé dans le passé, si le comité « J’aimerais contacter d’autres personnes » sur ses « recommandations » de désinformation.

La raison pour laquelle la CISA souhaiterait “atteindre” aux gens au sujet de son travail de censure ressort clairement des procès-verbaux divulgués des réunions de son comité tout au long du mois de juin. Encore et toujours le besoin de “socialiser l’existence” du successeur du DGB, et ses « tâches », parmi les ONG, les groupes de défense des droits et les journalistes est discuté.

C’est un euphémisme pour obtenir les éléments mêmes qui ont miné le DGB après son lancement à bord avec le remplaçant, qui a un nouveau nom “pour ne pas confondre” les deux corps identiques.

Avant de “tendre la main” à ces personnes cependant, un membre du comité, dont le nom a été expurgé, “fourni des recommandations” sur la meilleure façon dont CISA pourrait répondre aux questions inconfortables sur “la surveillance et le contrôle” s’ils ont été interrogés par leurs cibles ou les médias. Vijaya Gadde de Twitter “a confirmé cette ligne de conduite”, et lors d’une autre réunion, il a “recommandé” que le DGB rebaptisé ait “une large portée” en termes de médias qu’il contrôle, plutôt que de “limiter” ses activités à “juste les réseaux sociaux.”





Les contributions de Vijaya Gadde ne se sont pas arrêtées là. Lors de nombreuses réunions du comité CISA, elle a partagé des informations privilégiées sur la plateforme Twitter, révélant que le réseau social « évalue le niveau de préjudice causé » dans des « incidents » de désinformation présumés, et “utilise un” système à trois coups “pour désamplifier les mauvais acteurs.” Gadde a également “recommandé” que le nouveau DGB examine attentivement « combien de contre-récits » il peut émettre en réponse à des incidents individuels.

Comme d’habitude

Les lecteurs seront naturellement choqués qu’un cadre supérieur d’un grand réseau social aide ouvertement le gouvernement américain à détruire la liberté d’expression, non seulement sur la plateforme pour laquelle il travaille, mais sur les médias traditionnels et sociaux. Mais c’est en fait normal, et cela dure depuis des années.

Ailleurs dans le procès-verbal divulgué, il est fait référence à une réunion avant l’élection présidentielle américaine de 2020, à laquelle participaient des participants du DHS. Les représentants de l’industrie technologique comprenaient des personnalités de Google, Facebook, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest et Linkedln. Du côté du gouvernement se trouvaient la CISA, le FBI, le ministère de la Justice et le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI).

“Depuis 2018, l’industrie technologique et les agences gouvernementales américaines… se rencontrent régulièrement” afin de “opérations de contre-information sur Internet”, une déclaration d’accompagnement se lit.

Dans une déclaration à Lee Fang et Ken Klippenstein, Twitter a affirmé : “Nous ne nous coordonnons pas avec d’autres entités lors de la prise de décisions de modération de contenu, et nous évaluons indépendamment le contenu conformément aux règles de Twitter.”

Vijaya Gadde ; Elon Musk.

C’est peut-être le cas maintenant que Vijaya Gadde a perdu son emploi – elle était l’une des nombreuses personnes licenciées par le nouveau propriétaire du réseau social Elon Musk le 28 octobre. Mais on ne peut pas en dire autant des autres réseaux sociaux. Il existe un portail officiel permettant aux responsables gouvernementaux de signaler directement le contenu sur Facebook ou Instagram et de demander qu’il soit supprimé ou supprimé, et un guide d’utilisation figure parmi les fichiers divulgués.

Un passage du rapport divulgué de la CISA de juin indique que le DHS définit la désinformation comme « des informations fausses ou trompeuses qui sont délibérément semées et/ou diffusées pour un objectif stratégique ». C’est en effet une blague très malsaine que les plus grandes fausses nouvelles de cette année concernent le Conseil de gouvernance de la désinformation. En particulier, il serait simplement un organe consultatif, n’aurait aucun pouvoir et serait éventuellement fermé.

Il est possible qu’à la lumière de ces fuites, le DHS soit simplement renommé en quelque chose d’autre et continue comme avant.