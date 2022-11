Le ministère de la Santé supplie les syndicats militants de pourparlers pour éviter les grèves hivernales paralysantes des infirmières

Hier soir, le secrétaire à la SANTÉ a supplié les patrons des syndicats militants de revenir pour des pourparlers afin d’éviter des grèves dévastatrices des infirmières cet hiver.

Steve Barclay a révélé que les patrons syndicaux avaient décliné ses offres pour une dernière réunion avant d’annoncer leur tout premier débrayage national.

Steve Barclay a supplié les chefs syndicaux de reprendre les pourparlers pour éviter une grève Crédit : PA

Et il a critiqué les chefs pour leur non-présentation pour écraser les discussions avec les chefs du NHS sur les exemptions de grève la semaine dernière dans le but d’éviter d’énormes pénuries alors que les pressions hivernales frappent.

Le secrétaire à la Santé a promis “ma porte est ouverte” pour de nouvelles discussions dans une lettre à Pat Cullen, patron du Royal College of Nursing.

Mais il a insisté sur le fait que les ministres ne pouvaient pas accepter leurs demandes d’une augmentation de salaire stupéfiante de 19% à la lumière des “circonstances économiques difficiles auxquelles notre pays est confronté”.

Dans une lettre qu’il leur a adressée, il a félicité le personnel assidu du NHS et s’est dit “déçu” qu’ils aient choisi cette “étape sans précédent” d’une grève dramatique.

M. Barclay a écrit: «Je dois exprimer mon profond regret que vous ayez décliné mon offre de réunion et que vous ayez plutôt pris la décision de procéder à l’annonce des dates de grève sans autre discussion.

« Je vous exhorte à reconsidérer votre position et à revenir à la table.

“Moi, mes collègues du gouvernement, et en fait le public, apprécient les soins prodigués par les infirmières dans tout le pays et je suis déçu que vous ayez franchi cette étape sans précédent.”

Les infirmières d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord partiront pendant deux jours le mois prochain dans ce qui devrait être leur plus grande grève de l’histoire.

Les services de routine seront touchés les 15 et 20 décembre alors qu’ils organisent des actions sur la rémunération et la sécurité des patients.

Cela s’est produit alors que le chef du syndicat, Mick Lynch, a salué la nouvelle selon laquelle les nettoyeurs de trains se joindraient également aux grèves de masse.

Les chefs de RMT ont déclaré que plus de 1 000 travailleurs avaient soutenu une action revendicative – exigeant des salaires plus élevés et des pensions plus importantes.

Les patrons des chemins de fer étaient prêts à offrir une augmentation de salaire de 8% dans le but de mettre fin à l’impasse actuelle, selon The Sun on Sunday.

Mais hier soir, les ministres auraient opposé leur veto au paquet.