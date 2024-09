Le ministère de la Santé publie un rapport sur la chaleur extrême dans la région de Durham

Deuxième rapport de la série « Changement climatique et santé dans la région de Durham »

Whitby (Ontario) – Le département de la santé de la région de Durham a publié le rapport, Évaluation de l’impact de la chaleur extrêmele deuxième rapport de la série Changement climatique et santé dans la région de Durhamdisponible à durham.ca/ClimateAndHealth. Cette évaluation de la vulnérabilité explore les impacts actuels et futurs de la chaleur extrême sur la santé locale.

Les changements climatiques entraînent des épisodes de chaleur extrême plus fréquents, qui sont désormais les phénomènes météorologiques les plus meurtriers au Canada. La chaleur extrême augmente le risque de stress, de maladie, de complications liées à la grossesse, d’hospitalisation et de décès pour les résidents de la région de Durham et pour la Première Nation des Mississaugas de l’île Scugog et d’autres peuples autochtones avec lesquels nous partageons ces terres.

Le rapport révèle que la région de Durham devrait se préparer à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, qui affecteront certaines personnes plus gravement que d’autres. En accordant la priorité aux personnes plus exposées ou sensibles à la chaleur, ainsi qu’aux personnes vivant dans des endroits où les températures intérieures sont plus élevées, on pourrait contribuer à prévenir les maladies et les décès liés à la chaleur dans la région de Durham.

« Alors que les effets du changement climatique s’intensifient, il est essentiel de donner la priorité à l’équité et de veiller à ce que toutes les personnes vivant dans la région de Durham aient la capacité d’éviter la chaleur nocive », a déclaré le Dr Robert Kyle, médecin hygiéniste de la région de Durham.

« Nous savons qu’il est possible de prévenir les maladies et les décès liés à la chaleur dans la région de Durham en réduisant l’exposition à la chaleur, en donnant la priorité aux personnes les plus sensibles aux effets graves sur la santé et en soutenant la capacité des résidents à se protéger et à protéger les autres. »

Alors que les habitants de la région subissent les effets d’une chaleur extrême croissante, l’environnement naturel subira lui aussi les effets négatifs, soulignant la nécessité de solutions tolérantes à la chaleur et fondées sur la nature, capables de refroidir les quartiers et d’accroître la résilience à la chaleur.

« La chaleur extrême est et restera le risque météorologique le plus mortel au Canada. L’exposition à la chaleur extrême n’est pas ressentie de la même manière dans les quartiers divers et uniques de Durham », a déclaré Cameron Richardson, superviseur de la durabilité environnementale et des changements climatiques pour la ville d’Ajax.

« Il est donc impératif que les municipalités et la région de Durham continuent de travailler ensemble pour garantir que nos résidents ont la même capacité d’éviter les effets néfastes de ces épisodes de chaleur extrême qui s’aggravent. »

Certains résidents de la région sont confrontés à des obstacles pour se protéger pendant une vague de chaleur et une meilleure compréhension de leurs besoins est essentielle pour concevoir des stratégies de protection contre la chaleur dans la région.

« Les efforts proactifs du département de la santé de la région de Durham sont vraiment louables », a déclaré Christian Closs, directeur des services sociaux d’urgence du département des services sociaux de la région de Durham.

« En identifiant les principales caractéristiques environnementales et communautaires locales qui influent sur les impacts du changement climatique sur la santé et en soulignant la nécessité d’une action immédiate dans une optique équitable, la protection des populations vulnérables contre les effets du changement climatique est essentielle pour assurer la santé et le bien-être de nos communautés. »

Pour lire ou télécharger une copie du rapport et pour plus d’informations sur les programmes du ministère de la Santé axés sur l’environnement et la santé, visitez durham.ca/ClimateAndHealth.

– 30 –

Pour plus d’informations, veuillez contacter le ministère de la Santé.