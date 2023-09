Le ministère de la Santé de l’Alberta affirme que les chiffres d’E. coli commencent à « évoluer dans la bonne direction »

Le médecin hygiéniste en chef de l’Alberta a déclaré qu’il croyait que les chiffres commençaient à évoluer dans la bonne direction après une épidémie d’E. coli qui a duré plusieurs semaines à Calgary, qui a laissé des centaines d’enfants malades et fermé plusieurs garderies.

Cela survient après une épidémie de E. coli, producteur de toxine shiga, qui peut causer de graves problèmes. L’épidémie, qui serait liée au fait que les garderies de Calgary utilisent une cuisine commune, a envoyé des enfants à l’hôpital, certains étant sous dialyse après avoir développé le syndrome hémolytique et urémique, une maladie qui affecte les reins. La cause de l’épidémie fait toujours l’objet d’une enquête.

Plusieurs autres garderies ont été fermées ou partiellement fermées en raison de ce que l’on croit être une propagation secondaire.

Le Dr Mark Joffe, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse qu’il y avait 348 cas confirmés en laboratoire liés à l’épidémie et 27 cas de propagation secondaire – les mêmes chiffres qui ont été rapportés par les services de santé de l’Alberta la veille. .

REGARDER | Les responsables de la santé répondent aux questions sur l’épidémie d’E. coli à Calgary

Mise à jour sur l’éclosion d’E. coli à Calgary Les ministres du gouvernement de l’Alberta et le médecin-hygiéniste en chef font le point sur l’épidémie d’E. coli à Calgary.

« Cela a été une période difficile et très difficile. Et comme je l’ai dit la semaine dernière, nous ne sommes toujours pas sortis du bois. Cependant, nous sommes encouragés par la baisse du nombre de cas quotidiens et une diminution soutenue du nombre d’enfants nécessitant des soins hospitaliers. » dit Joffe.

« Cela nous incite à un optimisme prudent alors que nous nous dirigeons vers ce que nous espérons être bientôt la fin de cette épidémie extrêmement grave. »

Huit enfants sont hospitalisés, tous atteints du syndrome hémolytique et urémique, et deux sont sous dialyse. Ces chiffres sont tous deux en baisse d’un par rapport à lundi.

« Nous devons nous rappeler qu’il ne s’agit pas que de chiffres. Il s’agit d’Albertains, dont la plupart ont moins de cinq ans », a déclaré Joffe.

La cause de l’épidémie n’est pas encore claire, mais Joffe a déclaré qu’AHS était « déterminé à revenir avec plus d’informations » concernant la source de l’épidémie.

« Il est possible que nous ne connaissions jamais la source exacte de l’épidémie, mais nous faisons de notre mieux pour la réduire… ce qui éclairera les étapes futures et la prévention future. »

Il a déclaré que les enquêteurs avaient examiné plusieurs échantillons d’aliments et qu’aucun E. coli n’avait encore été identifié dans ces échantillons. Les enquêteurs interrogent également le personnel des garderies et des cuisines.

« Il y a des milliers de données rassemblées qui doivent être examinées très attentivement pour finalement, espérons-le, nous donner la réponse », a déclaré Joffe.

Les garderies restent fermées

Il y a six garderies fermées ou fermées partiellement en raison d’une propagation secondaire, et Joffe a déclaré qu’il est important que les parents suivent les directives de santé publique.

« Si votre garderie est fermée, veuillez respecter la raison pour laquelle cela est fait et gardez vos enfants à la maison. N’envoyez votre enfant dans un autre établissement que s’il a obtenu un résultat négatif à E.coli, s’il ne présente aucun symptôme et s’il a reçu autorisation d’AHS. »

Il a également conseillé à tous les exploitants de garderies de la région de Calgary de confirmer l’état de santé et les antécédents des enfants qui viennent d’arriver dans un établissement.

Joffe a déclaré que la cuisine soupçonnée d’être liée à l’épidémie reste fermée indéfiniment.

« Il n’est pas prévu de le rouvrir », a-t-il déclaré.

Adriana LaGrange, ministre de la Santé de l’Alberta, a déclaré qu’une enquête approfondie était en cours et qu’elle attend les résultats de cette enquête pour voir si des mesures supplémentaires, y compris une enquête sur l’épidémie, sont nécessaires.

« Si cela justifie des mesures supplémentaires, alors nous prendrons ces mesures supplémentaires », a-t-elle déclaré.

Le ministre des Services à l’enfance et à la famille, Serle Turton, a déclaré que le processus interne visant à déterminer combien de cuisines communes desservant les garderies sont présentes dans la province a commencé.

Il a ajouté que la province s’efforce de verser son paiement unique aux familles le plus rapidement possible.

« Nous travaillons avec différents ministères pour pouvoir ouvrir le portail afin que les familles puissent accéder à ces fonds. Je sais qu’il y a beaucoup d’anxiété quant à la date à laquelle ces fonds seront versés et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir que ces fonds soient débloqués dès que possible », a déclaré Turton.