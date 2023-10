Cela survient après que le président américain Joe Biden a exprimé des doutes sur le bilan des morts palestiniens. Le ministère de la Santé de Gaza a publié les noms de 6 747 personnes qui, selon lui, ont été tuées dans les frappes de représailles israéliennes contre l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre. Le rapport d’une page, publié jeudi, comprend le nom, l’âge, le sexe et le numéro d’identification de chacune des victimes, y compris ceux de 2 665 enfants. Le ministère a déclaré que la liste n’est pas complète car près de 300 corps restent non identifiés, de nombreuses personnes sont portées disparues et certaines ont été enterrées sans avoir été admises à l’hôpital. Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il avait « aucune confiance dans le numéro utilisé par les Palestiniens » concernant le nombre de morts à Gaza. Biden a poursuivi en disant qu’il avait « aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées » ajoutant qu’il est « sûr que des innocents ont été tués, et que c’est le prix à payer pour mener une guerre ». En savoir plus

Biden refuse de croire les estimations du nombre de morts à Gaza

Après la publication des noms, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a appelé l’administration Biden. « dépourvu de normes humaines, de morale et de valeurs fondamentales en matière de droits de l’homme » pour “sans gêne” remettre en question la validité du bilan des morts.

« Nous avons décidé d’annoncer, avec des détails et des noms, et devant le monde entier, la vérité sur la guerre génocidaire commise par l’occupation israélienne contre notre peuple. » a-t-il déclaré, ajoutant que le rapport avait été publié à « Faites savoir au monde que derrière chaque chiffre se cache l’histoire d’une personne dont le nom et l’identité sont connus. Notre peuple n’est pas quelqu’un que l’on peut ignorer.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) bombardent sans relâche Gaza depuis près de trois semaines depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1 400 morts. Des bâtiments résidentiels et des mosquées ont été détruits lors des frappes sur l’enclave palestinienne, et les autorités israéliennes ont accusé les combattants du Hamas de se cacher derrière les civils. L’armée israélienne a annoncé son intention d’invasion terrestre de Gaza, mais l’opération est actuellement retardée. LIRE LA SUITE : Israël possède l’armée « la plus morale et la plus humaine » – ministre Le directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine, Omar Shakir, a déclaré jeudi à Al Jazeera que les trois décennies d’expérience de son organisation dans les territoires palestiniens occupés ont montré les chiffres fourni par le ministère de la Santé de Gaza pour être “généralement fiable.” Le ministère fonde ses chiffres sur les données qu’il reçoit des hôpitaux et des morgues, a expliqué Shakir.