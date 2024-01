Le ministère de la Santé de Gaza appelle 7 000 blessés à quitter la Palestine occupée

Des Palestiniens déplacés reçoivent des sacs de farine à l’école de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le dimanche 28 janvier 2024, au milieu des combats en cours entre Israël et les combattants palestiniens. Israël a affirmé que plusieurs membres du personnel de l’UNRWA étaient impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre, ce qui a conduit certains pays donateurs clés à suspendre leur financement et l’agence à licencier plusieurs membres du personnel en raison de ces allégations, dans le cadre d’une dispute entre Israël et l’UNRWA un jour après la décision de la Cour internationale de justice de l’ONU. . Photo par Ismaël Mohamad/UPI

