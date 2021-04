Le ministère américain de la Justice enquêtera sur la police et le gouvernement de Louisville, dans le Kentucky, où la femme noire Breonna Taylor a été abattue par des agents à son domicile en 2020, a déclaré le procureur général Merrick Garland.

L’enquête civile sur le Jefferson County Metro Government et le Louisville Metro Police Department (LMPD) déterminera si la force s’engage dans un «Modèle ou pratique» des violations de la Constitution ou de la loi fédérale, a déclaré Garland.

La vaste enquête examinera si le LMPD utilise «Force déraisonnable» contre des personnes pacifiques, et de déterminer si le département utilise des interpellations, fouilles et saisies inconstitutionnelles et exécute illégalement des mandats de perquisition, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le LMPD serait également examiné pour d’éventuelles conduites discriminatoires « Sur la base de la race » et si c’est «Ne parvient pas à fournir des services publics conformes à la loi américaine sur les personnes handicapées».

Le maire de Louisville, Greg Fischer, et la chef du LMPD, Erika Shields, ont promis leur soutien et leur coopération avec l’enquête, a ajouté Garland.





Aussi sur rt.com

La mère de Breonna Taylor condamne le chapitre Black Lives Matter comme « FRAUDE », dit que le nom de sa famille a été utilisé pour collecter des fonds







Fischer a déclaré lors d’un point de presse que Louisville était debout « Prêt à aider » l’enquête.

Le meurtre de Taylor en mars de l’année dernière a déclenché de nombreuses manifestations, avant d’attirer davantage l’attention lors des manifestations mondiales de Black Lives Matter après la mort de l’homme noir George Floyd aux mains de la police en mai.

Taylor a été tuée après que des agents en civil sont entrés chez elle à l’aide d’un bélier alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants. La technicienne médicale d’urgence de 26 ans était au lit avec son petit ami, Kenneth Walker, qui a tiré sur les flics alors qu’ils entraient chez elle, blessant un policier.





Aussi sur rt.com

« Die-in » à New York et le vandalisme à Los Angeles alors que les manifestants marquent le premier anniversaire de la mort de Breonna Taylor (VIDEOS)







La police a déclaré qu’elle croyait qu’un ancien petit ami de Taylor avait utilisé la propriété pour cacher de la drogue. Les agents ont tiré 32 coups, selon un rapport balistique du FBI, dont certains ont frappé Taylor, décédée des suites de ses blessures.

Aucun officier n’a été directement inculpé de sa mort.

L’enquête de grande envergure du DoJ sur la police de Louisville est la deuxième enquête de ce type récemment annoncée par Garland.

La semaine dernière, il a déclaré que le département analyserait les tactiques de la police à Minneapolis, après que l’ancien officier Derek Chauvin ait été reconnu coupable du meurtre de Floyd.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!