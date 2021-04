Le procureur général Merrick Garland a annoncé lundi que le ministère de la Justice ouvrirait une enquête sur les pratiques du département de police de Louisville, Ky.

L’annonce intervient quelques jours après que Garland a déclaré que le département enquêterait sur le département de police de Minneapolis à la suite de la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, dont le meurtre en détention a déclenché des manifestations mondiales.

Breonna Taylor, une femme noire de 26 ans, a été tuée par la police à Louisville l’année dernière qui est entrée dans son appartement avec un mandat d’arrêt et a tiré 32 balles. Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a tiré sur des officiers qu’il a dit qu’il croyait être des intrus.

Garland a déclaré que l’enquête avait été motivée par un examen complet des informations publiques.

« Comme pour toute enquête du ministère de la Justice, nous suivrons les faits et la loi où qu’ils mènent », a déclaré Garland.

Un grand jury a inculpé l’un des officiers du raid, le Sgt. Brett Hankison, accusé de mise en danger gratuite l’année dernière. Son procès a été reporté ce mois-ci jusqu’en 2022. Deux autres officiers impliqués n’ont pas été inculpés au pénal.

La mort de Taylor fait partie des meurtres de police les plus médiatisés de ces dernières années et a incité à freiner l’utilisation des mandats de non-coup et d’autres tactiques controversées.

Garland a déclaré que le ministère de la Justice prendra en considération les conditions d’un règlement de 12 millions de dollars conclu entre Louisville et la famille de Taylor l’année dernière. Le règlement oblige le service de police à entreprendre certaines réformes obligatoires.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.