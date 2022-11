Le ministère de la Justice surveillera les droits de vote dans 24 États

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice enverra des observateurs dans 24 États afin de garantir le respect des lois fédérales sur le droit de vote lors des élections de mardi.

L’action, qui se produit régulièrement le jour du scrutin, survient alors que des groupes de défense des droits civiques et le gouvernement fédéral ont sonné l’alarme face à une éventuelle intimidation des électeurs dans certains bureaux de vote et urnes.

L’élection de 2022 se déroule sur fond de mensonges persistants de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés républicains sur la perte du vote de 2020, une campagne implacable qui aura des implications lorsque les gens voteront.

Les démocrates, en revanche, ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel de suppression des électeurs.

Les 64 juridictions où se rendent les contrôleurs fédéraux – généralement des avocats de la division des droits civils du département et des bureaux des procureurs américains à travers les États-Unis – comprennent le comté de Maricopa, en Arizona, où des personnes surveillant les urnes, parfois armées ou portant des gilets balistiques, ont été signalées. Le ministère de la Justice a également annoncé qu’il enverrait des moniteurs dans le comté de Cole, dans le Missouri, où responsables des élections locales ont dit qu’ils bloqueraient les moniteurs.

Les avocats seront en contact régulier avec les responsables électoraux sur place et surveilleront les signes de perturbation de la capacité des électeurs à voter. Il existe également une ligne d’appel si les électeurs estiment qu’ils sont victimes de discrimination dans un bureau de vote.

Les contrôleurs sont envoyés pour “protéger les droits des électeurs”, comme ils le font depuis des décennies, a déclaré lundi le ministère de la Justice.

Un regard sur les moniteurs :

QUI SONT LES SURVEILLANTS DES ÉLECTIONS ?

Les moniteurs sont des avocats qui travaillent pour le gouvernement américain. Ce ne sont pas des agents des forces de l’ordre ou des agents fédéraux. Ils comprennent généralement des avocats de la division des droits civils du ministère de la Justice et des bureaux d’avocats américains à travers le pays. Le gouvernement fait également parfois appel à des employés d’autres organismes, tels que le Bureau de la gestion du personnel, qui sont autorisés à agir en tant que contrôleurs en vertu d’une ordonnance du tribunal fédéral.

___

POURQUOI SONT-ILS ENVOYÉS SUR DES SITES DE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS ?

Le ministère de la Justice a envoyé des avocats pour surveiller les sites électoraux et le respect des lois électorales fédérales pendant plus de cinq décennies. Les avocats des droits civiques du département sont chargés d’appliquer les actions civiles liées aux statuts de vote et de protéger le droit de vote.

Les lois qu’ils appliquent comprennent la loi sur les droits de vote, ainsi que la loi sur l’inscription des électeurs nationaux et d’autres lois. Les procureurs de la même division appliquent également des lois pénales qui interdisent l’intimidation des électeurs et les efforts visant à supprimer le vote en fonction de la race, de l’origine nationale ou de la religion d’une personne.

Certains des endroits où ils ont été envoyés comprennent des zones où il y avait des préoccupations en 2020, ainsi que des endroits où des problèmes ont déjà été soulevés cette année.

___

QUE S’EST-IL PASSE DANS LE COMTE DE MARICOPA ?

Le ministère de la Justice a mis en garde contre le potentiel de violations de la loi sur les droits de vote après que des personnes, parfois armées ou portant des gilets pare-balles, aient surveillé les urnes dans le comté de Maricopa. Il y a eu un procès au sujet de l’activité et le ministère a déposé une déclaration d’intérêt dans l’affaire. Les responsables fédéraux ont déclaré que si la surveillance légale des scrutins peut favoriser la transparence, les «forces de sécurité du scrutin» présentent un risque important d’intimidation des électeurs.

___

QUELLE EST LA CONTROVERSE DANS LE COMTÉ DE COLE ?

Les responsables électoraux républicains du comté de Cole ont repoussé les efforts du ministère de la Justice pour revoir l’accès au vote dans le Missouri. Le secrétaire d’État du Missouri, Jay Ashcroft, a déclaré que le greffier du comté, Steve Korsmeyer, avait refusé les efforts du ministère de la Justice pour surveiller les sondages.

Ashcroft a accusé le département d’avoir “tenté d’intimider un fonctionnaire du comté qui travaillait dur”.

Dans un e-mail de jeudi partagé par Ashcroft, un avocat américain adjoint a déclaré à Korsmeyer que quatre membres du personnel du ministère de la Justice prévoyaient de visiter les bureaux de vote le jour du scrutin et d’interroger brièvement les responsables du scrutin dans le cadre d’un examen en coordination avec la division des droits civils.

“Soyez assurés que nous comprenons que vous administrerez l’élection et nous essaierons de minimiser le temps que nous passons sur chaque site”, a écrit le procureur adjoint américain Charles Thomas.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement commenté lundi lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de Korsmeyer et Ashcroft.

___

OÙ SONT ENVOYÉS LES MONITORS ?

Le ministère de la Justice prévoit d’envoyer les moniteurs dans 64 juridictions de 24 États différents.

Ils comprennent : la ville de Bethel, la zone de recensement de Dillingham, la zone de recensement de Kusilvak et l’arrondissement de Sitka en Alaska ; comté de Maricopa, comté de Navajo, comté de Pima, comté de Pinal et comté de Yavapai en Arizona ; Comté de Newton dans l’Arkansas ; le comté de Los Angeles et le comté de Sonoma en Californie ; le comté de Broward, le comté de Miami-Dade et le comté de Palm Beach en Floride ; comté de Cobb, comté de Fulton, comté de Gwinnett en Géorgie ; la ville de Clinton et les villes de Fitchburg, Leominster, Everett, Malden, Methuen, Randolph et Salem dans le Massachusetts ; le comté de Prince George dans le Maryland ; Detroit, Flint, Grand Rapids, Pontiac et Southfield dans le Michigan ; les comtés de Minneapolis, Hennepin et Ramsey dans le Minnesota ; Comté de Cole dans le Missouri ; le comté d’Alamance, le comté de Columbus, le comté de Harnett, le comté de Mecklenburg et le comté de Wayne en Caroline du Nord ; Comté de Middlesex dans le New Jersey Comté de Bernalillo et comté de San Juan au Nouveau-Mexique; le comté de Clark et le comté de Washoe au Nevada ; l’arrondissement de Queens à New York ; Comté de Cuyahoga dans l’Ohio; comté de Berks, comté de Center, comté de Lehigh, comté de Luzerne, comté de Philadelphie en Pennsylvanie ; la ville de Pawtucket, Rhode Island ; Comté de Horry en Caroline du Sud; comté de Dallas, comté de Harris et comté de Waller, Texas ; Comté de San Juan, Utah; le comté de Prince William et les villes de Manassas et Manassas Park en Virginie ; et Milwaukee et Racine, Wisconsin.

___

L’écrivain d’Associated Press Summer Ballentine à Jefferson City, Missouri, a contribué à ce rapport.

____

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Michael Balsamo, Associated Press