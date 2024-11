Le ministère de la Justice surveillera le respect de la loi électorale dans les zones tribales et le comté de Minnehaha

Leah Anderson, auditrice du comté de Minnehaha, au centre, donne des conseils aux auditeurs post-électoraux le 25 juin 2024. Le comté est l’un des quatre comtés du Dakota du Sud qui seront surveillés par le ministère américain de la Justice pour le droit de vote lors des élections de mardi. (Makenzie Huber/Projecteur du Dakota du Sud)

Le ministère américain de la Justice surveillera les bureaux de vote pour garantir le droit de vote dans le comté le plus peuplé du Dakota du Sud et dans trois comtés à majorité amérindienne le jour du scrutin.

Alison Ramsdell, procureure américaine pour le district du Dakota du Sud, a annoncé vendredi après-midi par communiqué de presse que la Division des droits civiques du département surveillerait le respect des lois fédérales sur le droit de vote dans les comtés de Bennett, Jackson, Minnehaha et Oglala Lakota.

Les observateurs des élections fédérales travailleront avec les responsables électoraux des États et locaux « selon les besoins » le jour du scrutin pour faire appliquer des lois telles que les droits de vote, l’inscription nationale des électeurs, Help America Vote, le vote des citoyens absents en uniforme et à l’étranger et les lois sur les droits civils. Les observateurs seront également à l’affût des violations de l’Americans with Disabilities Act, qui exige que les bureaux de vote offrent des aménagements aux personnes handicapées, ainsi que des cas d’intimidation des électeurs.

Le communiqué de presse ne précise pas pourquoi les quatre comtés ont été choisis pour faire l’objet d’une surveillance. Il y a une histoire de litiges relatifs au droit de vote dans les zones tribales, dont certains ont contribué à redéfinir les circonscriptions législatives des États qui, selon un juge fédéral, avaient dilué la représentation des Amérindiens.

L’élection de 2024 sera la première élection présidentielle supervisée par la vérificatrice du comté de Minnehaha, Leah Anderson. L’auditeur, élu en 2022, a suscité la controverse pour ses déclarations publiques remettre en question l’intégrité des élections de 2020pour avoir suggéré au comté le système électoral n’est pas fiableet pour sa volonté de soutenir les affirmations de groupes comme South Dakota Canvassing, qui ont diffusé de fausses informations sur l’ingérence électorale dans l’État.

Lors de la primaire de juin, 132 bulletins de vote provenant d’une circonscription du comté de Minnehaha ont été contestés avec succès – du moins au début – par une militante nommée Jessica Pollema, qui a affirmé que les bulletins de vote étaient frauduleux parce que les électeurs avaient indiqué des boîtes postales comme adresse. La Cour suprême de l’État s’est ensuite rangée du côté du procureur de l’État du comté de Minnehaha et du bureau du secrétaire d’État, refuser une demande pour invalider les votes.

Anderson aussi règles du comté récemment modifiées permettre aux électeurs de porter des vêtements électoraux pour se rendre aux urnes.

Le communiqué de presse du bureau de Ramsdell indique que le personnel de la Division des droits civiques sera disponible pour répondre aux plaintes le jour du scrutin. Les plaintes peuvent également être déposées auprès de www.civilrights.justice.govou au 800-253-3931.

Le bureau du procureur américain de Ramsdell pour le district du Dakota du Sud recevra les plaintes le jour du scrutin au 605-838-9446, et le bureau local du FBI peut être contacté au 605-334-6881.

La hotline d’information ADA du département est joignable en appelant le 800-514-0301 ou le 833-610-1264 (ATS).

De plus amples informations sur le vote et les élections, y compris des documents d’orientation et d’autres ressources, sont disponibles sur www.justice.gov/voting.

Abonnez-vous : recevez les titres du matin dans votre boîte de réception

SOUTIEN : VOUS RENDEZ NOTRE TRAVAIL POSSIBLE