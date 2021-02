Le ministère de la Justice se retire du procès pour empêcher les athlètes transgenres et lycéens de concourir

Une athlète de piste d’un lycée du Connecticut a déclaré qu’elle était « déçue » après le retrait du ministère de la Justice du président Joe Biden d’une poursuite visant à empêcher les athlètes transgenres de participer aux sports de lycée pour filles.

Alanna Smith, qui a intenté une action en justice avec ses collègues athlètes Selina Soule et Chelsea Mitchell, est apparue sur Fox News avec son avocat pour dire que les filles ont « raté » une place sur les podiums après avoir concouru contre des « hommes biologiques ».

« J’ai couru contre les hommes biologiques à la rencontre de la Nouvelle-Angleterre parce que dans le 200 mètres, j’ai pris la troisième place alors que j’aurais dû être finaliste », a déclaré Smith à la sortie.

«Ce n’est pas vraiment une question de placement, il s’agit de savoir que je travaille tellement d’heures par semaine pour être finaliste à New Englands en tant que recrue.

Smith a déclaré que les filles avaient travaillé dur pour diffuser leurs histoires afin que les gens puissent « réaliser que l’équité doit être rétablie dans notre sport et tous les sports féminins ».

«Les gens devraient se rendre compte que beaucoup de femmes biologiques ont manqué de se rendre à des compétitions qui comptent vraiment comme les États et les régions et que les athlètes transgenres ont pris des places sur le podium qui appartiennent aux femmes biologiques», a déclaré Smith.

« Nous nous entraînons tant de jours par semaine, tant d’heures pour être les meilleurs de notre état et les meilleurs de notre région et ces mâles biologiques ne font que nous l’enlever et nous le méritons vraiment. »

Alanna Smith, à gauche, a déclaré qu’elle était déçue que l’administration Biden ait retiré son soutien à une poursuite qu’elle a intentée contre ses collègues athlètes Selina Soule, centre et Chelsea Mitchell.

Le ministère de la Justice du président Joe Biden s’est retiré d’un procès fédéral dans le Connecticut visant à empêcher les athlètes transgenres de participer à des sports de lycée pour filles

Le procureur américain John Durham, au centre, a déclaré que le ministère de la Justice avait « reconsidéré la question »

L’organisation à but non lucratif conservatrice Alliance Defending Freedom représente les filles: Soule, qui a fréquenté le lycée de Glastonbury; Mitchell, qui a fréquenté le Canton High School; et Smith, qui a fréquenté le Danbury High School.

L’avocate Christiana Holcomb, qui représente les filles, a déclaré que le procès continuerait d’avancer sans le soutien de l’administration Biden.

« C’est clairement une décision politiquement motivée de se ranger du côté des militants radicaux sur les athlètes féminines comme Alanna », a déclaré Holcomb.

L’avocate a également déchiré l’administration Biden pour avoir « fait pression sur cette soi-disant loi sur l’égalité » qui, selon elle, « supprimera les protections juridiques pour les femmes ».

‘[It] ignore les vraies différences physiques entre les hommes et les femmes – et menace la vie privée des femmes, les refuges pour sans-abri pour femmes et oui, même les sports féminins au niveau national pour les athlètes féminines comme Alanna », a déclaré Holcomb.

Elle a ajouté: « Le titre IX a été conçu pour garantir que les filles comme Alanna ont des règles du jeu équitables et équitables, ont la chance de montrer leurs talents, d’être des champions et franchement de gagner ces bourses d’études universitaires. »

Le retrait intervient après que Biden ait signé un décret le premier jour de son mandat interdisant la discrimination fondée sur l’identité de genre dans les sports scolaires et ailleurs.

Le Connecticut est l’un des 17 États qui permettent aux athlètes du secondaire de participer à des sports en fonction de leur identité de genre sans réglementation.

L’administration Trump s’est jointe à l’affaire en mars dernier lorsque le procureur général Bill Barr a déposé une déclaration d’intérêt affirmant que la politique de l’État enfreignait le titre IX, une loi fédérale sur les droits civils qui garantit aux filles un accès égal aux activités scolaires.

Le ministère de la Justice de Biden a « reconsidéré la question », a écrit le procureur américain du district du Connecticut John Durham dans un dossier mardi avant une audience vendredi sur une motion de rejet du procès.

Le Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation, qui a envoyé des lettres l’année dernière menaçant de couper le financement fédéral des districts scolaires du Connecticut, a également retiré son soutien au procès.

L’année dernière, les familles de trois athlètes féminines cisgenres qui courent en cross-country ont poursuivi les responsables des lycées de Glastonbury et de Canton pour empêcher les athlètes transgenres de concourir.

Les filles, qui ont perdu des titres d’État au profit d’athlètes transgenres en 2018, ont affirmé avoir été contraintes de rivaliser avec deux sprinteurs transgenres.

Le procès faisait suite à une plainte au titre IX déposée en juin 2018 par les familles des filles et l’Alliance Defending Freedom auprès du Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation.

Chelsea Mitchell, qui était une personne âgée à l’école secondaire de Canton, sur la photo, était l’une des trois filles qui ont intenté une action en justice.

Selina Soule, qui était senior au lycée de Glastonbury, a également affirmé que les filles ne devraient pas avoir à affronter des athlètes transgenres.

Dan Barrett, un avocat de l’Union américaine des libertés civiles du Connecticut qui représente les deux athlètes transgenres dans le procès, a indiqué que les nouvelles de mardi pourraient montrer un changement de vision du titre IX.

Il a déclaré que l’action de mardi représentait «un indice que le gouvernement, le ministère de l’Éducation, pourrait désormais avoir une vision différente du titre IX».

Le procureur général du Connecticut, William Tong, a déclaré mardi qu’il était satisfait de la décision du ministère de la Justice de retirer la déclaration de Barr.

«Les filles transgenres sont des filles et chaque femme et fille mérite d’être protégée contre la discrimination. Point final », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les partisans des restrictions sur les athlètes transgenres soutiennent que les filles transgenres, parce qu’elles sont nées de sexe masculin, sont naturellement plus fortes, plus rapides et plus grandes que celles nées de sexe féminin.

Holcomb a déclaré l’année dernière que faire concourir les filles contre des athlètes transgenres « brise leurs rêves et détruit leurs opportunités sportives ».

«Le fait d’avoir des sports séparés pour les garçons et les filles a toujours été basé sur des différences biologiques, et non sur ce que les gens pensent de leur sexe, car ces différences sont importantes pour une concurrence loyale», a déclaré Holcomb.

Cependant, les partisans des athlètes transgenres affirment que l’avantage génétique masculin s’estompe lorsque les thérapies hormonales entrent en vigueur.

Joanna Harper, physicienne médicale et coureuse transgenre de Portland, Oregon, estime qu’il doit y avoir une norme basée sur les niveaux d’hormones.

Jusqu’à ce que les thérapies hormonales commencent à fonctionner, les mâles génétiques ont un net avantage sur les femelles génétiques, a-t-elle déclaré. La plupart des adolescents transgenres ne commencent un traitement hormonal qu’après la puberté.

«L’identité de genre n’a pas d’importance, ce sont les niveaux de testostérone», a déclaré Harper, qui étudie les athlètes transgenres.

«Les filles trans devraient avoir le droit de concourir dans le sport. Mais les filles cisgenres devraient aussi avoir le droit de concourir et de réussir. Comment équilibrez-vous cela? Voilà la question.

L’ordonnance exécutive de Biden sur la prévention et la lutte contre la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle a élargi la décision de la Cour suprême Bostock contre Clayton County de l’année dernière. qui protégeait les personnes LGBTQ sur le lieu de travail.

«Il est impossible de discriminer une personne en raison de son homosexualité ou de son transgenre sans discriminer cette personne en fonction du sexe», lit-on dans l’avis du tribunal.

L’ordonnance de Biden appelait le chef de chaque agence à consulter le procureur général pour examiner « tous les décrets, règlements, documents d’orientation, politiques et programmes existants » liés au respect du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

L’ordonnance a également appelé les responsables à «envisager de réviser, de suspendre ou d’annuler» les actions de l’agence ou de promulguer de nouvelles actions de l’agence «si nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les lois interdisant la discrimination sexuelle».

« Les enfants devraient pouvoir apprendre sans se soucier de savoir s’ils se verront refuser l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports scolaires », a écrit Biden dans l’ordonnance.

Il a ajouté: « C’est la politique de mon administration de prévenir et de combattre la discrimination sur la base de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle, et d’appliquer pleinement le titre VII et d’autres lois qui interdisent la discrimination sur la base de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle. »