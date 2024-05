Le ministère de la Justice s’apprête à prendre des mesures antitrust contre Live Nation, société mère de Ticketmaster

Le ministère de la Justice s’apprête à intenter une action en justice antitrust contre le conglomérat de divertissement Live Nation dès jeudi, ont confirmé plusieurs sources proches du dossier à CBS News.

Le gouvernement fédéral sera rejoint dans sa contestation judiciaire par plusieurs procureurs généraux d’État. Les procureurs devraient contester les pratiques de la société mère Ticketmaster et pourraient chercher à imposer un changement dans la manière dont la société mène ses activités, ont indiqué les sources. Dans de nombreux cas, lorsque le ministère de la Justice intente une action en justice pour des questions antitrust, il cherche à convaincre un juge d’imposer des désinvestissements au sein d’une entreprise ou de modifier son mode de fonctionnement.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Live Nation n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBS News.

La nouvelle de l’action antitrust a été rapportée pour la première fois par le Washington Post.

Cette décision fait suite à une enquête menée par la division antitrust du ministère de la Justice qui a duré plusieurs années. En 2022, CBS News a confirmé que le ministère de la Justice avait déjà examiné la société et son unité Ticketmaster avant la mauvaise gestion désastreuse par la société de la vente de billets pour la tournée Eras de Taylor Swift.

En novembre 2022, le site Ticketmaster s’est écrasé pendant une période de prévente pour l’Eras ​​Tour, suscitant l’indignation des fans qui ont attendu des heures pour obtenir des billets, pour ensuite être déçus.

L’enquête du ministère s’est concentrée sur la question de savoir si Live Nation abusait de sa position dominante sur le marché de l’industrie de la billetterie.

La division antitrust du ministère de la Justice a contacté des salles de concert et des acteurs de l’industrie de la billetterie pour en savoir plus sur les méthodes de Live Nation, en se concentrant sur la question de savoir si la société avait avait le monopole sur l’industrie, selon le New York Times, qui a été le premier à rapporter l’enquête.

Lors d’une audience au Sénat en janvier 2023, des artistes ont témoigné de l’emprise qu’avait Live Nation sur eux. Clyde Lawrence, du groupe Lawrence, a témoigné que le pouvoir de Live Nation réside dans le fait qu’il est le promoteur, le lieu et la billetterie.

« Parce que Live Nation est propriétaire de la salle, finance le spectacle et vend les billets, ils ont un pouvoir démesuré lors des négociations avec les artistes », a-t-il déclaré au panel, donnant un exemple : pour un spectacle, Lawrence a fixé le prix des billets à 30 $. Après que Ticketmaster ait ajouté des frais de 40 %, les fans ont payé 42 $ par billet. Et après avoir payé les frais d’installation, le groupe a gagné 12 $ par billet, dont environ la moitié a servi à couvrir les frais de tournée.

« Cela nous laisse 6 dollars pour un groupe de huit musiciens – avant impôts – et nous devons également payer notre propre assurance maladie », a déclaré Lawrence.

Bien avant la fusion de Ticketmaster avec Live Nation en 2010, Pearl Jam avait déposé une plainte similaire contre Ticketmaster devant le Congrès en 1994, affirmant que le contrat exclusif de la société de billetterie avec la plupart des premières salles du pays ne laissait que peu ou pas de choix aux artistes et aux fans lors de l’achat et de la vente de billets.

Pearl Jam a essayé de tourner dans des lieux non contrôlés par Ticketmaster, mais n’a pas réussi à le faire fonctionner. Le groupe a également poursuivi Ticketmaster en justice, mais a finalement perdu sa bataille. Un groupe d’acheteurs de billets également a poursuivi en vain Ticketmaster dans les années 1990, affirmant que la société avait monopolisé le secteur de la vente de billets, a noté l’Associated Press.

Clare Hymes et Irina Ivanova ont contribué à ce rapport.

