Le ministère de la Justice renforce l’application des protections des droits de vote

Le procureur général Merrick Garland a déclaré vendredi que le ministère de la Justice augmenterait rapidement ses ressources consacrées à l’application de la protection des droits de vote, citant une décision de 2013 de la Cour suprême ainsi que des projets de loi poussés par les conservateurs à travers le pays qui visent à resserrer les procédures électorales.

Dans un discours prononcé au siège du département, Garland a déclaré qu’au cours des 30 prochains jours, il doublerait le personnel de la division des droits civiques dédié à la protection du droit de vote.

Le département, a-t-il déclaré, avait déjà commencé à examiner de nouvelles lois qui, selon lui, « cherchaient à restreindre l’accès des électeurs », ainsi que les politiques et mesures déjà en place.

En particulier, Garland a déclaré que le ministère examinait des études récentes qui montraient que, dans certaines juridictions, les non-Blancs font la queue beaucoup plus longtemps que les Blancs pour voter.

« Pour relever le défi du moment actuel, nous devons réaffecter les ressources du ministère de la Justice à une partie essentielle de sa mission initiale : appliquer la loi fédérale pour protéger le droit de vote pour tous les électeurs », a déclaré Garland.

Garland, un ancien juge fédéral, a déclaré que les nouvelles mesures du ministère étaient inspirées par « une augmentation spectaculaire des efforts législatifs qui rendra plus difficile pour les citoyens de voter qui compte ».

« Jusqu’à présent cette année, au moins 14 États ont adopté de nouvelles lois qui rendent le vote plus difficile, et certaines juridictions, fondées sur la désinformation, ont utilisé des méthodologies d’audit post-électorales anormales qui peuvent mettre en péril l’intégrité du processus de vote et saper confiance du public dans notre démocratie », a déclaré Garland.

Le procureur général a fait allusion à un recomptage des élections de 2020 en cours dans le comté de Maricopa en Arizona, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump. Le ministère de la Justice a écrit dans une lettre le mois dernier que l’examen par le Sénat républicain de l’État pourrait violer la loi fédérale.

« De nombreuses justifications avancées à l’appui de ces audits post-électoraux et de ces restrictions de vote reposent sur des affirmations de fraude électorale importante lors des élections de 2020 qui ont été réfutées par les forces de l’ordre et les services de renseignement de cette administration et de la précédente, comme ainsi que par tous les tribunaux, fédéraux et étatiques, qui les ont examinés », a déclaré Garland.

Il a ajouté : « De plus, de nombreux changements ne sont même pas calibrés pour lutter contre les types de fraude électorale qui sont allégués comme leur justification. »

Garland s’est efforcé de souligner l’indépendance de son ministère de la Justice par rapport au président Joe Biden, un démocrate, alors même qu’il éloigne l’agence fédérale de son bilan controversé sous Trump, qui a parfois poussé ses avocats à défendre ses intérêts personnels. Trump a faussement allégué que sa défaite aux élections de 2020 était frauduleuse.

En plus de vague de projets de loi conservateurs dans des États comme le Texas, la Géorgie et l’Arizona, Garland a également cité une décision de la Cour suprême de 2013 connue sous le nom de Comté de Shelby c. Holder.

La décision a effectivement annulé l’exigence d’autorisation préalable de la loi sur les droits de vote, qui obligeait certaines juridictions ayant des antécédents de discrimination à faire approuver les modifications de la loi électorale par le ministère de la Justice.

Garland a raconté qu’en 1961, le procureur général de l’époque, Robert Kennedy, avait appelé dans son bureau le procureur général adjoint aux droits civils, Burke Marshall, et le premier assistant de Marshall, John Doar.

Avant que l’exigence de précontrôle ne soit promulguée en 1965, a déclaré Garland, « la seule façon de garantir le droit de vote des Noirs américains était d’engager des actions individuelles dans chaque comté et paroisse qui les discriminaient ».

« Kennedy a dit à ses assistants que c’était ce qu’il voulait faire », a déclaré Garland. « ‘Eh bien, général’, a répondu Burke Marshall, ‘si vous voulez cela, vous devez avoir beaucoup plus d’avocats.' »

« Eh bien, aujourd’hui, nous sommes à nouveau sans disposition de précontrôle », a déclaré Garland. « Donc, encore une fois, la division des droits civiques va avoir besoin de plus d’avocats. »

En plus de renforcer le personnel de la division des droits civiques, Garland a déclaré que le ministère de la Justice publiera des orientations sur les audits post-électoraux et sur le vote anticipé et le vote par correspondance. Il a déclaré que le département publierait également de nouvelles directives avant le cycle de redécoupage décennal.

« Nous publierons de nouvelles directives pour clarifier les protections de vote qui s’appliquent à toutes les juridictions alors qu’elles redessinent leurs nouvelles cartes législatives », a déclaré Garland.

Garland a ajouté que le département, qui comprend le Federal Bureau of Investigation, poursuivra également des poursuites pénales contre ceux qui violent les lois fédérales en diffusant de la désinformation électorale dans le but de supprimer le vote.

« Nous n’avons pas été aveugles à l’augmentation spectaculaire des menaces menaçantes et violentes contre toutes sortes de travailleurs électoraux locaux et nationaux », a déclaré Garland. « De telles menaces sapent notre processus électoral et violent une myriade de lois fédérales. »

La Cour suprême devrait se prononcer bientôt sur une affaire concernant la loi sur les droits de vote qui pourrait avoir des implications pour les contestations judiciaires contre les nouvelles restrictions de vote. Le tribunal a une majorité de 6-3 de juges nommés par les républicains.