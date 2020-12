WASHINGTON – Le ministère de la Justice a annoncé mardi qu’il ne porterait pas d’accusations criminelles pour la mort de Tamir Rice en 2014, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que les policiers de Cleveland avaient utilisé une force excessive contre le jeune homme de 12 ans.

« Les preuves dans cette affaire ne permettent pas d’établir définitivement ce qui s’est passé au moment de la fusillade », selon une longue déclaration du ministère de la Justice, ajoutant qu’une preuve clé – une vidéo de la fusillade – était trop granuleuse pour montrer clairement ce qui avait arrivé.

La mort de Rice est l’un des nombreux décès très médiatisés aux mains de la police qui ont déclenché des manifestations dans tout le pays et contribué à alimenter le mouvement Black Lives Matter. La mort du garçon a fait, pendant des années, partie de la conversation nationale sur l’usage de la force contre les personnes de couleur.

L’annonce du ministère de la Justice attribue une grande partie de la prise de décision aux procureurs de carrière de l’agence ou à des fonctionnaires non nommés politiquement qui ont examiné les preuves de manière indépendante. Mais le New York Times a rapporté en octobre que des procureurs de carrière avaient demandé en 2017 de convoquer un grand jury, mais les superviseurs du département ont rejeté la demande deux ans plus tard, mettant ainsi fin à l’enquête.

Le ministère a également évoqué la difficulté de porter avec succès des accusations fédérales relatives aux droits civils contre des policiers.

« Le gouvernement doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que les agents ont agi volontairement. Cette norme juridique élevée – l’une des normes d’intention les plus élevées imposées par la loi – exige la preuve que l’agent a agi avec l’intention spécifique de faire quelque chose que la loi interdit », dit le département. « Il ne suffit pas de montrer que l’officier a commis une erreur, a agi avec négligence, a agi par accident ou erreur, ou même exercé un mauvais jugement. »

Dans le cas de Rice, le département a déclaré que toutes les preuves étaient insuffisantes.

Rice a été abattu par l’officier Timothy Loehmann, qui est de race blanche, le 22 novembre 2014. La police avait reçu un appel au sujet d’un «type avec un pistolet» qui pointait une arme sur des personnes à l’extérieur d’un centre de loisirs à Cleveland. À l’époque, Rice avait passé la journée à l’extérieur du centre à jouer avec un pistolet à plomb. Les agents ne savaient pas que l’arme pouvait être un jouet ou que Rice pouvait être un mineur.

Loehmann a tiré deux coups de feu, frappant Rice à l’abdomen. Loehmann et un autre officier, Frank Garmback, ont tous deux déclaré que Rice avait été invité à plusieurs reprises à montrer ses mains et qu’ils l’avaient vu prendre son arme avant la fusillade.

La preuve vidéo n’a pas apporté beaucoup de clarté car elle a été filmée à distance et n’a pas montré des parties de l’incident, a déclaré le ministère de la Justice. La vidéo ne permettait pas non plus de savoir si Rice était en fait en train de saisir l’arme avant d’être abattu.

Les experts en recours à la force embauchés par les procureurs du comté ont estimé que le recours à la force par Loehmann était raisonnable, tandis que les experts retenus par la famille de Rice ont conclu que les actions du policier n’étaient pas justifiées.

« Parce que les experts se sont fortement appuyés sur la vidéo de mauvaise qualité de l’incident et sont parvenus à des conclusions différentes sur ce qu’il montrait, leurs opinions contradictoires ont peu contribué à l’affaire », a déclaré le ministère de la Justice.

« Vous ne vous remettez de rien de tel »:La mère de Tamir Rice dit que passer à autre chose a été douloureux

Les procureurs n’ont pas non plus suffisamment de preuves pour prouver que Loehmann et Garmback ont ​​fait obstruction à la justice dans leurs déclarations aux responsables après la fusillade, a déclaré le département, ajoutant que les déclarations des agents étaient généralement cohérentes.

Un grand jury de l’État a refusé d’inculper Loehmann en 2015. Il a été licencié deux ans plus tard pour avoir menti sur sa demande à la division de police de Cleveland.

En 2016, la famille Rice a remporté un règlement de 6 millions de dollars dans un procès contre Cleveland. La ville n’a admis aucun acte répréhensible.

« La justice n’aurait jamais été des officiers tuant Tamir Rice. Mais le choix de clore cette affaire ne fait que renforcer l’indifférence de notre système juridique à l’égard de la vie des Noirs », a tweeté l’Union américaine des libertés civiles peu après l’annonce du ministère de la Justice.

L’année dernière, le ministère de la Justice a annoncé qu’il ne porterait pas d’accusation fédérale contre un policier de la ville de New York pour la mort d’Eric Garner lors d’une arrestation chaotique qui a déclenché des manifestations dans tout le pays. Comme dans le cas de Rice, les procureurs ont cité la difficulté de porter avec succès des accusations contre des policiers et ont déclaré que les preuves ne montraient pas que les policiers avaient agi volontairement.

Contributeur: Associated Press