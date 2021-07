Le ministère de la Justice poursuit le Texas et Abbott pour une ordonnance restreignant le transport des migrants

Le ministère de la Justice a déclaré que l’ordonnance d’Abbott « interfère directement avec l’administration de la loi fédérale sur l’immigration ».

Le procureur général Garland a appelé jeudi Abbott à « annuler » son décret.

WASHINGTON – Le ministère de la Justice a poursuivi vendredi l’État du Texas et le gouverneur Greg Abbott pour un décret exécutif interdisant aux personnes et aux groupes extérieurs au gouvernement de transporter des migrants.

« Aucun État ne peut entraver le gouvernement fédéral dans l’exercice de ses responsabilités constitutionnelles », a écrit le DOJ dans sa plainte.

«Mais le 28 juillet 2021, le gouverneur de l’État du Texas a publié un décret visant à « entrer en vigueur immédiatement »- pour restreindre qui peut légalement fournir des transports terrestres au Texas à certains groupes de migrants qui ont été détenus par le gouvernement fédéral conformément à aux autorités américaines de l’immigration ou sont autrement soumis à certaines autorités fédérales.

Le procès poursuit en disant que le décret d’Abbott « fait obstacle aux accords du gouvernement fédéral avec des partenaires non gouvernementaux et interfère directement avec l’administration de la loi fédérale sur l’immigration ».

Abbott a publié mercredi un décret stipulant que « personne, autre qu’un agent des forces de l’ordre fédéral, étatique ou local, ne doit fournir de transport terrestre à un groupe de migrants qui ont été détenus par le CBP » ou les douanes et la protection des frontières.

L’ordre a également ordonné au ministère de la Sécurité publique du Texas d’arrêter tout véhicule qui, selon lui, pourrait transporter des migrants.

Jeudi, le procureur général Merrick Garland, dans une lettre, a appelé Abbott à « annuler » l’ordonnance. S’il ne le faisait pas, a déclaré Garland, il « a l’intention de poursuivre tous les recours juridiques appropriés pour s’assurer que le Texas n’interfère pas avec les fonctions du gouvernement fédéral ».

L’administration Biden a travaillé avec des organisations à but non lucratif locales et d’autres entrepreneurs le long de la frontière qui aident les migrants venant aux États-Unis. L’ordonnance d’Abbott causerait des problèmes aux organisations à but non lucratif et aux entrepreneurs qui transportent parfois des migrants vers ou depuis leurs installations.

Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants, de familles et d’adultes migrants venant à la frontière américano-mexicaine cette année. Le CBP a rencontré un nombre annuel élevé de migrants à la frontière américano-mexicaine en juin, avec 188 829 migrants rencontrés. La plupart des rencontres se déroulent le long de la frontière au Texas, la région de la vallée du Rio Grande étant la région qui enregistre le plus grand nombre de rencontres.

L’administration Biden a refoulé la majorité des migrants venant à la frontière en raison d’une politique appelée Titre 42, qui permet aux responsables du CBP d’expulser les migrants sans papiers pour empêcher la propagation du COVID-19 dans les centres de rétention. Plus tôt cette semaine, le Department of Homeland Security a rétabli une politique qui permet aux autorités de l’immigration d’expulser les familles de migrants sans audience. Les premiers vols expulsant certaines familles ont débuté vendredi.

