Le ministère de la Justice poursuit le Maine pour le traitement des enfants souffrant de troubles du comportement

Le Maine isole inutilement les enfants souffrant de troubles du comportement dans les hôpitaux, les résidences et un centre de détention pour mineurs géré par l’État, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice dans le cadre d’un procès visant à forcer l’État à apporter des changements.

Ces actions violent l’Americans with Disabilities Act et la décision Olmstead de la Cour suprême de 1999 qui visait à garantir que les personnes handicapées ne soient pas inutilement isolées lorsqu’elles reçoivent l’aide du gouvernement, affirment les enquêteurs fédéraux.

Le ministère de la Justice a informé le Maine de ses conclusions de violations des droits civiques dans une lettre de juin 2022, soulignant ce qu’elle décrit comme un manque de services communautaires suffisants qui permettraient aux enfants de rester chez eux.

À l’époque, le ministère avait recommandé au Maine d’utiliser davantage de ressources pour maintenir un bassin de prestataires de services communautaires. Il avait également recommandé au Maine de mettre en œuvre une politique obligeant les prestataires à servir les enfants éligibles et interdisant le refus de services.

« L’État du Maine a l’obligation de protéger ses résidents, y compris les enfants souffrant de troubles du comportement, et ces enfants ne devraient pas être confinés dans des établissements loin de leurs familles et des ressources communautaires », a déclaré Kristen Clarke, procureure générale adjointe à la Division des droits civils du ministère de la Justice, dans un communiqué.

Le gouverneur et la législature ont travaillé pour renforcer les services de santé comportementale pour les enfants, a déclaré Lindsay Hammes, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État. Le DHHS a également travaillé avec le ministère de la Justice pour répondre à ses allégations initiales de 2022, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes profondément déçus que le ministère américain de la Justice ait décidé de poursuivre l’État plutôt que de poursuivre notre effort collaboratif et de bonne foi pour renforcer la prestation de services de santé comportementale pour les enfants », a déclaré M. Hammes. « L’État du Maine se défendra vigoureusement. »

En 2022, Mills a déclaré que l’amélioration des services de santé comportementale pour les enfants du Maine était l’un de ses objectifs. Son administration a également déclaré que les lacunes du système de santé comportementale de l’État remontaient à de nombreuses années et que la pandémie de COVID-19 avait freiné les progrès.

Les défenseurs des droits des enfants ont accueilli favorablement le procès, soulignant que 25 ans après la décision d’Olmstead, les enfants du Maine et leurs familles attendent toujours que l’État se conforme à la décision.

« Malgré les appels lancés depuis plus d’une décennie pour garantir la disponibilité de ces services, le Maine n’a pas réussi à le faire. Malheureusement, ce procès est le résultat nécessaire de cet échec continu », a déclaré Atlee Reilly, avocate en chef de Disability Rights Maine.

La décision de l’ADA et d’Olmstead exige que les gouvernements des États et locaux garantissent que les services qu’ils fournissent aux enfants handicapés sont disponibles dans le cadre le plus intégré adapté aux besoins de chaque enfant, ont déclaré les enquêteurs.

Les services peuvent inclure une assistance pour les activités quotidiennes, la gestion du comportement et des conseils individuels ou familiaux. Les services de santé comportementale communautaires comprennent également des services de crise qui peuvent aider à éviter qu’un enfant soit placé en institution pendant une crise de santé mentale.

Le procès allègue que le Maine administre son système d’une manière qui limite les services de santé comportementale dans la communauté.

Par conséquent, pour que les enfants du Maine puissent bénéficier de services de santé comportementale, ils doivent être admis dans des établissements tels que le centre de détention pour mineurs géré par l’État, le Long Creek Youth Development Center. D’autres courent un risque sérieux d’être admis dans ces établissements, car leurs familles ont du mal à les garder à la maison malgré le manque de services nécessaires.

L’avenir de Long Creek a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années. En 2021, Mills a opposé son veto à un projet de loi pour fermer l’installation l’année dernière.