Le ministère de la Justice poursuit l’Alabama, affirmant que l’État purge les listes électorales trop près des élections

MONTGOMERY, Alabama — Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice vendredi contre l’Alabama et son plus haut responsable électoral, accusant l’État d’avoir illégalement purgé des personnes des listes électorales trop près des élections de novembre.

Les responsables fédéraux ont déclaré que la purge viole la « disposition relative à la période de silence » de la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs qui interdit la suppression systémique de noms des listes électorales 90 jours avant une élection fédérale.

Le secrétaire d’État républicain Wes Allen a annoncé en août une initiative « visant à supprimer les non-citoyens inscrits sur les listes électorales en Alabama ». Plus que 3 000 personnes qui avaient déjà reçu des numéros d’identification de non-citoyen verront leur statut d’inscription sur les listes électorales rendu inactif et signalés pour une éventuelle suppression des listes électorales. Le ministère de la Justice a déclaré que les citoyens américains nés dans le pays et naturalisés, qui ont le droit de voter, ont reçu des lettres indiquant que leur statut de vote était rendu inactif.

« Le droit de vote est l’un des droits les plus sacrés de notre démocratie », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke, qui dirige la division des droits civils du ministère de la Justice, dans un communiqué. « À l’approche du jour du scrutin, il est essentiel que l’Alabama remédie à la confusion des électeurs résultant de ses envois de courriers de maintenance de liste en violation de la loi fédérale. »

Le procès demande une injonction qui rétablirait la capacité des électeurs éligibles concernés à voter le 5 novembre.

« J’ai été élu secrétaire d’État par le peuple de l’Alabama, et il est de mon devoir constitutionnel de garantir que seuls les citoyens américains votent à nos élections », a déclaré Allen dans un communiqué publié vendredi soir. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les litiges en cours.

Allen a reconnu en août la possibilité que certaines des personnes identifiées soient devenues des citoyens naturalisés après avoir reçu leur numéro de non-citoyen. Il a déclaré qu’ils devraient mettre à jour leurs informations sur un formulaire d’inscription des électeurs de l’État et qu’ils pourraient voter après vérification.

Le Campaign Legal Center, le Fair Elections Center et le Southern Poverty Law Center ont déposé plus tôt ce mois-ci une action en justice contestant également la purge des listes électorales. Ils ont déclaré que la purge de l’État cible les citoyens naturalisés qui possédaient autrefois des numéros d’identification de non-citoyen avant d’obtenir la citoyenneté.

Parmi les plaignants dans ce procès figurent deux citoyens américains qui ont reçu des lettres les informant qu’ils allaient passer au statut d’inscription des électeurs inactifs en raison de la purge. L’un est un homme né aux Pays-Bas qui est devenu citoyen américain en 2022. L’autre est un citoyen né aux États-Unis.