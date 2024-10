Le ministère de la Justice poursuit la Virginie pour sa purge électorale suite à un « vote non-citoyen » inexistant

Le ministère de la Justice poursuit les responsables électoraux de Virginie pour leurs récents efforts visant à annuler les inscriptions électorales, alléguant que leurs actions violent une loi fédérale qui interdit la purge des listes électorales si près de l’élection.

Déposée vendredi, la plainte accuse le Conseil des élections de l’État de Virginie et le commissaire aux élections de Virginie d’avoir violé la disposition relative à la période de silence de la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs, qui oblige les États à achever la suppression des électeurs inéligibles des listes électorales au plus tard 90 jours avant. élections fédérales. De plus, le ministère de la Justice affirme que certains électeurs rayés des listes sont en fait des citoyens américains.

« Les actions illégales du Commonwealth ici ont probablement semé la confusion, dissuadé et expulsé les citoyens américains qui ont pleinement le droit de voter – le scénario même que le Congrès a tenté d’empêcher lorsqu’il a promulgué la disposition relative à la période de silence », déclare le ministère de la Justice dans sa plainte.

Les responsables électoraux de Virginie ont commencé à mettre en œuvre un programme visant à mettre à jour quotidiennement la liste électorale de l’État après le gouverneur Glenn Youngkin. signé un décret en août. Le gouverneur, qui a repris comme perroquet celui de Donald Trump allégations infondées concernant le vote des non-citoyensa présenté le programme comme un effort visant à renforcer la sécurité des élections, même si les organisations de défense des droits de vote affirment que de tels efforts affectent de manière disproportionnée les citoyens naturalisés.

Le DOJ demande une injonction pour rétablir les électeurs éligibles sur les listes électorales et prévenir de futures violations de la disposition relative à la période de silence. « En annulant les inscriptions des électeurs dans les 90 jours suivant le jour du scrutin, la Virginie met les électeurs qualifiés en danger d’être radiés des listes et crée un risque de confusion pour l’électorat », a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Kristen Clarke, dans un communiqué. déclaration.

Youngkin a qualifié le procès de « tentative désespérée d’attaquer la légitimité des élections » en Virginie.

Il est rare et déjà illégal pour des non-citoyens de voter aux élections américaines. Pourtant, les affirmations de Le « vote des non-citoyens » généralisé s’est répandu parmi les Républicainsalors que Trump et ses alliés incitent leurs partisans à nier une perte potentielle en novembre.

Une poignée d’États dirigés par le GOP ont fait de même retiré des personnes de leurs listes électorales dans ce qu’ils ont qualifié de répression du vote des non-citoyens. L’Alabama fait également face à une action en justice du ministère de la Justice pour avoir radié plus de 3 200 personnes des listes électorales au cours des 90 jours précédant l’élection. En son mois d’août déclaration annonçant la suppression des électeurs inscrits qui avaient reçu à un moment donné des numéros d’identification de non-citoyens par le Département de la Sécurité intérieure, le secrétaire d’État de l’Alabama, Wes Allen, a reconnu que certaines des personnes que son bureau avait retirées des listes électorales pourraient désormais être des citoyens naturalisés et éligibles pour voter. .

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com