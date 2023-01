Le ministère de la Justice poursuit Google pour violation des lois antitrust sur ses publicités, encore une fois

Le ministère de la Justice et huit États poursuivent Google pour son activité de publicité numérique, accusant l’entreprise d’utiliser sa domination sur le marché pour nuire à ses concurrents et forcer les acheteurs et les vendeurs d’annonces à utiliser ses produits à des conditions moins favorables pour eux que celles qu’une autre entreprise pourrait offrir. . Pendant ce temps, Google prend un bon pourcentage du haut – au moins 30%, selon le costume.

“Les créateurs de sites Web gagnent moins et les annonceurs paient plus”, a déclaré le procureur général Merrick Garland lors d’une conférence de presse annonçant le procès.

Cela signifie, selon le DOJ, que les sites Web qui s’appuient sur la publicité numérique tirent moins de revenus de ces publicités qu’ils ne le feraient autrement, ce qui signifie moins d’argent pour financer leurs offres. Les annonceurs paient plus qu’ils ne le devraient, et ces coûts sont généralement répercutés sur le client.

Le DOJ cherche à forcer Google à vendre ou à céder des parties de sa branche publicitaire numérique afin qu’il n’ait plus le contrôle de chaque côté de la pile de technologies publicitaires : le côté acheteur, le côté vendeur et l’échange au milieu. Google a gagné environ 169 milliards de dollars en publicités numériques dans le monde en 2022, mais la grande majorité de ces revenus (ainsi que les revenus de Google, période) proviennent des annonces de recherche, qui sont des annonces que les entreprises placent sur les recherches des utilisateurs qui pourraient être pertinentes pour elles. Cette poursuite ne cible pas l’empire des publicités de recherche de Google, mais plutôt la partie de son activité qui place les publicités sur des sites Web sur Internet en dehors des propriétés de Google. C’est une part beaucoup plus petite, mais toujours considérable, des revenus de Google.

Dans un geste rare, le DOJ demande également des dommages-intérêts au gouvernement, affirmant que les prix publicitaires gonflés et anticoncurrentiels de Google coûtent de l’argent au gouvernement grâce aux 100 millions de dollars d’annonces graphiques qu’il a achetées depuis 2019 pour promouvoir diverses agences et services. Oui, le gouvernement fédéral dit qu’il est également victime du mauvais comportement publicitaire de Google.

Le procès intervient à un moment relativement sombre pour Google, qui a perdu environ 25% de la valeur de ses actions au cours de la dernière année et est en train de licencier 12 000 personnes, ce qui représente environ 6% de ses effectifs. La poursuite du DOJ est sûrement un ajout indésirable aux malheurs de Google. Mais des poursuites comme celle-ci mettent des années à se frayer un chemin à travers le système judiciaire, et il n’y a aucune garantie que le DOJ gagnera.

Une menace plus immédiate pour Google est qu’un combat supplémentaire avec le gouvernement représente une autre distraction pour une entreprise qui repousse également les nouvelles réglementations et fait face à des menaces concurrentielles en plein essor dans d’autres domaines. YouTube a dû introduire des “Shorts” pour suivre TikTok. Microsoft investit des milliards de dollars dans OpenAI, une entreprise qui rivalise avec les efforts de Google en matière d’intelligence artificielle, et menace d’utiliser son chatbot ChatGPT pour dynamiser le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Pendant ce temps, les dépenses publicitaires sont en baisse dans tous les domaines, y compris pour Google et ses propriétés. L’activité publicitaire de Google n’a pas été aussi durement touchée que d’autres, mais ses revenus globaux n’augmentent pas autant qu’auparavant.

Le DOJ aurait préparé son dossier contre l’activité de publicité numérique de Google depuis des années, avant même l’administration Biden. Cette dernière poursuite rejoint également quatre autres poursuites antitrust gouvernementales auxquelles Google est déjà confronté, dont une poursuite du DOJ d’octobre 2020 concernant son activité de moteur de recherche et d’annonces de recherche et une déposée par 38 procureurs généraux des États en décembre de la même année, encore une fois concernant l’activité de recherche. . En juillet 2021, 37 procureurs généraux des États ont poursuivi Google pour son magasin d’applications Play, et 17 procureurs généraux des États ont poursuivi le secteur de la publicité numérique dans une affaire similaire à celle que le DOJ intente actuellement.

“Le procès intenté aujourd’hui par le DOJ tente de choisir des gagnants et des perdants dans le secteur hautement concurrentiel des technologies publicitaires”, a déclaré Google dans un communiqué. Le vice-président de Global Ads, Dan Taylor, a déclaré que le procès nuirait à l’industrie de la publicité et à l’innovation, mais ne l’aiderait pas, et que le gouvernement ne devrait pas être en mesure d’obliger les entreprises à annuler des acquisitions vieilles de 15 ans qui étaient autrefois approuvées par les régulateurs.

Google a également souligné qu’il se trouve dans un espace encombré et concurrentiel. Google, Meta et, de plus en plus, Amazon détiennent les plus grandes parts du marché de la publicité numérique aux États-Unis, Google détenant la plus grande part. L’autre agence antitrust, la Federal Trade Commission, a également poursuivi Meta et Microsoft pour des acquisitions qu’elle prétend être anticoncurrentielles.

La Chamber of Progress, un groupe de défense des grandes technologies financé par Google, a déclaré dans un communiqué que l’affaire était “déconnectée de la réalité économique” et que la part de marché de la publicité numérique de Google (estimée à environ 29% en 2022, lui donnant la plus grande part d’une entreprise) était “à un niveau historiquement bas”.

Les défenseurs de l’antitrust qui se sont insurgés contre Big Tech pendant des années ont applaudi cette décision. Kyle Morse, directeur exécutif adjoint du Tech Oversight Project, a déclaré dans un communiqué que “Google est à juste titre tenu responsable d’années d’abus sur le marché en ligne”, ajoutant que les rivaux de Google devraient prendre une leçon et repenser leur propre comportement. “Sinon, vous êtes le prochain”, a déclaré Morse.

L’autre poursuite antitrust du DOJ contre Google – déposée en octobre 2020 – devrait être jugée en septembre 2023, ce qui vous donne une idée du temps qu’il faudra avant que la poursuite déposée aujourd’hui ne voie l’intérieur d’un tribunal. Les problèmes du gouvernement de Google s’étendront probablement au cours de la prochaine décennie, date à laquelle une toute nouvelle société pourrait dominer Internet.