Le ministère de la justice pour mineurs de l’Illinois organisera une sélection d’emplois au centre pour jeunes de St. Charles – Shaw Local

CHICAGO– Le ministère de la justice pour mineurs de l’Illinois (DJJ) organisera des événements de dépistage mensuels à St. Charles en août, septembre et octobre.

Le département cherche à pourvoir plusieurs postes de spécialistes de la justice pour mineurs dans les cinq centres de jeunesse de l’Illinois à Chicago, Warrenville, St. Charles, Alton et Harrisburg, selon un communiqué de presse.

Les personnes intéressées à postuler doivent être un résident de l’Illinois, âgé d’au moins 21 ans, titulaire d’un permis de conduire et d’un baccalauréat valides et doivent être éligibles pour travailler aux États-Unis. Les candidats doivent apporter une copie de leur permis de conduire, de leur certificat de naissance, de leur relevé de notes et de leur numéro de service sélectif, le cas échéant.

Les projections auront lieu à 8 heures du matin au Illinois Youth Center situé au 3825 Campton Hills Road à St. Charles les 16 août, 13 septembre et 18 octobre. Les projections durent de quatre à six heures.

Les postes de spécialiste de la justice pour mineurs ont un salaire de départ de 54 648 $.

Plus d’informations sont disponibles sur idjj.illinois.gov ou en contactant Jim Crowley à [email protected]