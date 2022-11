Le ministère de la Justice pèse un avocat spécial pour les enquêtes sur Trump s’il se présente

WASHINGTON – Le ministère de la Justice espère parvenir à une décision sur l’opportunité de porter des accusations contre l’ancien président Donald J. Trump avant que la campagne de 2024 ne se réchauffe, et envisage de nommer un avocat spécial pour superviser les enquêtes sur lui s’il se présente à nouveau, selon des personnes familières avec la conjoncture.

Le département enquête sur le rôle de M. Trump dans les efforts visant à inverser le résultat des élections de 2020 et de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, et sa conservation de documents gouvernementaux sensibles dans sa résidence et son complexe en Floride. Il n’a pris aucune décision dans les deux cas, mais l’enquête sur le traitement des documents par l’ancien président est plus simple, les procureurs ayant publiquement cité des crimes potentiels qui pourraient être inculpés.

Des hauts fonctionnaires du département et des procureurs chevronnés de la division de la sécurité nationale du département, en collaboration avec le bureau du procureur américain dans le sud de la Floride, ont passé ces dernières semaines à naviguer tranquillement dans le fourré de questions épineuses nécessaires pour déposer des accusations dans l’enquête sur les documents, évaluer les preuves, analyser les précédents juridiques et réfléchir à des considérations pratiques telles que le lieu d’un éventuel procès.

L’enquête, tout en se déroulant rapidement selon les normes du ministère de la Justice, a été ralentie par les efforts de M. Trump devant le tribunal pour restreindre l’accès du gouvernement aux fichiers retirés de son domicile, et par la pause de 30 jours que le ministère s’est imposée pour délivrer des assignations à comparaître avant les élections de mi-mandat de cette année.