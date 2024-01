Le ministère de la Justice parvient à un accord avec New York pour les réformes liées aux accusations de Cuomo

NEW YORK – Le ministère de la Justice a est parvenu à un règlement avec l’État de New York pour une série de réformes visant à protéger les femmes des environnements de travail sexuellement hostiles.

Le règlement découle des allégations d’inconduite sexuelle qui ont finalement conduit à la chute de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo.

Lorsque Cuomo a été contraint de quitter ses fonctions à la suite d’un scandale de harcèlement sexuel, il y a eu 11 femmes le pointent du doigt, dont certains n’étaient même pas des employés de l’État. Aujourd’hui, le ministère de la Justice affirme que ce n’était que la pointe de l’iceberg. Selon le DOJ, au moins 13 employés de l’État ont déclaré avoir été victimes de comportements importuns ou avoir bénéficié d’un traitement préférentiel en raison de leur apparence.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré que lorsqu’elle a pris ses fonctions, elle a pris des mesures immédiates pour garantir un environnement de travail sûr.

“Dès que j’ai pris mes fonctions, j’ai su que je devais éradiquer la culture du harcèlement qui sévissait auparavant à la Chambre exécutive et mettre en œuvre des politiques fortes pour promouvoir un lieu de travail sûr pour tous les employés, et j’ai pris des mesures immédiates pour ce faire. Je suis heureux que le ministère américain de la Justice a reconnu l’importance de ces efforts et est impatient de collaborer avec eux alors que nous continuons à tirer parti de ce succès”, a déclaré Hochul.

“Ces choses se sont produites. Ces choses sont arrivées à moi et à d’autres femmes. Et puis une énorme bureaucratie a essayé de nous enterrer pour avoir dit la vérité. Je ne laisserai plus jamais quiconque ni aucun système me faire du mal, à moi et à d’autres femmes, de cette façon”, accusatrice de Cuomo, Lindsey Boylan écrit le X.

Mais l’avocat de Cuomo a insisté sur le fait que son client n’avait harcelé sexuellement personne.

“L’enquête du DOJ était entièrement basée sur le rapport profondément erroné, inexact, biaisé et trompeur du procureur général de l’État de New York”, a déclaré l’avocate de Cuomo, Rita Glavin.

“Nous espérons que cet accord avec le DOJ entraînera un changement durable qui empêchera toute autre femme d’avoir à endurer ce que notre client a enduré”, a déclaré l’avocate de l’accusatrice de Cuomo, Charlotte Bennett.

Plusieurs personnes proches de Cuomo ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un « règlement sans enquête ».

Le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré que le règlement « ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé ».

