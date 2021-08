Le ministère de la Justice ouvre une enquête sur les droits civiques contre le service de police de Phoenix

Le procureur général Merrick Garland a annoncé jeudi une vaste enquête sur les droits civils sur les opérations du service de police de Phoenix pour inclure l’utilisation de la force meurtrière par l’agence.

L’enquête marque le troisième service de police, en plus de Minneapolis et Louisville, qui est devenu le centre d’une enquête fédérale sur un modèle et une pratique de maintien de l’ordre inconstitutionnel.

Garland a déclaré que l’enquête évaluerait également le traitement réservé aux sans-abri par le service de police, à savoir si les agents se livraient à des activités policières discriminatoires et à d’éventuelles représailles contre les manifestants engagés dans des manifestations pacifiques.

« Les preuves ici justifient une enquête complète », a déclaré Kristen Clarke, chef de la division des droits civils du MJ.

L’action en justice intervient quelques jours seulement après que la police de Phoenix a publié une vidéo d’officiers tirant mortellement sur un homme de 31 ans qui semblait s’approcher de la police avec un couteau lors d’un appel pour violence domestique en juillet.

L’année dernière, le conseil municipal de Phoenix a également approuvé un règlement pour un couple après que des agents locaux ont menacé de tirer sur un homme devant son fiancé et ses enfants lors d’un incident en 2019 au cours duquel des agents soupçonnaient que l’un des enfants avait pris une poupée dans un magasin. L’incident a incité les autorités locales à exiger de la police qu’elle signale les incidents au cours desquels des personnes ont été détenues sous la menace d’une arme.

Plus tôt cette année, des avocats représentant plus de 100 manifestants de Phoenix ont participé à des manifestations de justice sociale au lendemain de la mort de George Floyd à Minneapolis, ont déposé une plainte fédérale alléguant que la police avait riposté contre eux en les arrêtant sur des accusations sans fondement.

Les responsables de la justice n’ont pas fait référence aux incidents, mais ont déclaré que l’action fédérale était soutenue par des responsables locaux, dont le maire Kate Gallego et le chef de la police Jeri Williams.

« Lorsque nous menons des enquêtes sur les modèles ou les pratiques pour déterminer si la Constitution ou la loi fédérale a été violée, notre objectif est de promouvoir la transparence et la responsabilité », a déclaré Garland. « Cela augmente la confiance du public, ce qui à son tour augmente la sécurité publique. Nous savons que les forces de l’ordre partagent ces objectifs.

Garland a déclaré que l’accent mis par Justice sur les abus potentiels des sans-abri et des personnes atteintes de maladie mentale « porte sur un problème important qui est plus large que l’enquête sur Phoenix :

« Notre société met à rude épreuve la profession policière en se tournant vers les forces de l’ordre pour résoudre un large éventail de problèmes sociaux », a déclaré Garland jeudi. « Trop souvent, nous demandons aux agents des forces de l’ordre d’être la première et la dernière option pour traiter des problèmes qui ne devraient pas être traités par notre système de justice pénale.

« Cela rend le travail des policiers plus difficile, augmente les confrontations inutiles avec les forces de l’ordre et nuit à la sécurité publique. »

Clarke a décrit les paramètres d’une vaste enquête à Phoenix qui examinerait les images de caméras portées sur le corps, la politique de formation, la supervision, les enquêtes sur les plaintes du public et la discipline des agents.

« Nos avocats de carrière ont des décennies d’expérience dans le travail sur des enquêtes comme celle que nous ouvrons ici aujourd’hui », a déclaré Clarke. « Une chose que nous avons apprise au fil des décennies est que nous devons et travaillerons en collaboration avec la communauté de Phoenix et avec le service de police de Phoenix. »

Si la justice conclut qu’il n’y a pas de violations constitutionnelles systémiques, Clarke a déclaré que le ministère « le fera savoir ».

« Si, d’un autre côté, nous concluons qu’il y a des motifs raisonnables de croire que de telles violations se produisent, nous publierons un rapport décrivant nos conclusions et tenterons ensuite de coopérer avec la ville pour parvenir à un accord sur les meilleurs remèdes », a-t-elle déclaré. mentionné. « Si un recours approprié ne peut être obtenu par le biais d’un accord, le procureur général est autorisé à intenter une action en justice pour obtenir un recours injonctif approprié. »

En peu de temps, le ministère de la Justice de Garland a relancé le contrôle fédéral des services de police locaux, une stratégie qui a été pratiquement interrompue sous l’administration Trump lorsque des responsables ont ouvert une telle enquête. L’administration Obama, quant à elle, a lancé 25 enquêtes sur des opérations policières.

Avant de prendre ses fonctions, le président Joe Biden avait planifié un réarmement de la division des droits civiques du ministère de la Justice, organisant une réunion en ligne en décembre avec des dirigeants des droits civiques pour tracer une voie à suivre.

Parmi ceux qui ont participé à l’appel se trouvait Clarke, alors président du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi et maintenant chef des droits civils de Biden.

