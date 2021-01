WASHINGTON (AP) – Le sénateur Richard Burr a déclaré mardi que le ministère de la Justice lui avait dit qu’il ne le poursuivrait pas pour les ventes d’actions effectuées pendant la pandémie de coronavirus, mettant fin à une enquête sur un délit d’initié qui l’a conduit à se retirer au moins temporairement d’un puissant comité présidence l’année dernière.

Les procureurs avaient enquêté pendant des mois pour savoir si le républicain de Caroline du Nord et ancien président de la commission du renseignement du Sénat avait exploité des informations préliminaires lorsqu’il avait déchargé jusqu’à 1,7 million de dollars de stocks dans les jours précédant la chute des marchés par le coronavirus.

« L’affaire est maintenant close », a déclaré Burr dans un communiqué. « Je suis heureux de l’entendre. Mon objectif a été et continuera à travailler pour les habitants de la Caroline du Nord pendant cette période difficile pour notre nation. »

Son avocate, Alice Fisher, a décrit l’enquête comme un «examen approfondi» et a déclaré que Burr, qui a déclaré qu’il ne solliciterait pas sa réélection après la fin de son mandat en 2023, resterait concentré sur «la sûreté et la sécurité des Caroliniens du Nord et des États-Unis. dans son ensemble. »

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire. Le New York Times a été le premier à rendre compte de la décision de ne pas porter plainte.

L’enquête s’est intensifiée en mai lorsque le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour saisir un téléphone portable de Burr. Le lendemain de la publication de cette action, Burr a déclaré qu’il se retirerait de son poste de président du Comité du renseignement pendant que l’enquête du FBI était en cours. On ne sait pas s’il reprendra le rôle de principal républicain du panel maintenant qu’il a été blanchi.

Les démocrates devraient prendre le contrôle du Sénat mercredi, et le sénateur de Virginie Mark Warner deviendra le président du groupe.

Burr, qui a été élu pour la première fois au Sénat en 2004 et a présidé la commission du renseignement du Sénat alors qu’il menait sa propre enquête sur l’ingérence électorale russe lors de l’élection présidentielle de 2016, a nié les actes répréhensibles dans les ventes d’actions au bon moment. Son avocat a déclaré qu’il avait coopéré activement à l’enquête.

Les archives du Sénat montrent que lui et sa femme ont vendu entre environ 600000 et 1,7 million de dollars en plus de 30 transactions fin janvier et mi-février, juste avant que le marché ne commence à plonger et que les responsables de la santé du gouvernement commencent à sonner l’alarme sur le virus. Plusieurs des actions appartenaient à des sociétés propriétaires d’hôtels.

Burr a reconnu avoir vendu les actions à cause du coronavirus, mais a déclaré qu’il s’appuyait «uniquement sur des informations publiques», en particulier sur les rapports quotidiens sur la santé et la science de CNBC en Asie, pour prendre les décisions financières.

L’année dernière, le ministère de la Justice a clôturé séparément sans inculpation des enquêtes sur les opérations boursières de plusieurs autres sénateurs, dont Dianne Feinstein de Californie, Kelly Loeffler de Géorgie et Jim Inhofe d’Oklahoma, selon des personnes proches des notifications envoyées aux sénateurs. Eux aussi avaient fait l’objet d’un examen minutieux pour les transactions effectuées dans les semaines avant que le coronavirus ne fasse dérailler les marchés.

L’écrivain d’Associated Press Michael Balsamo à Washington a contribué à ce rapport.