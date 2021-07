Le ministère de la Justice limite officiellement la saisie des dossiers des journalistes

Le ministère de la Justice a formellement interdit lundi aux procureurs fédéraux de saisir des informations ou des dossiers de journalistes dans le cadre d’enquêtes sur les fuites, à quelques exceptions près, renversant des années de politique du ministère.

Le ministère avait annoncé le changement de politique le mois dernier.

Le changement intervient à la suite de révélations selon lesquelles le département a obtenu des enregistrements de journalistes de CNN, du Washington Post et du New York Times au cours de la dernière année de l’administration Trump. Cela a suscité les critiques des législateurs, des organisations de liberté de la presse et du président Joe Biden, qui a promis en mai de mettre fin à la pratique du département.

En vertu de la nouvelle politique, il est désormais interdit aux procureurs fédéraux d’obtenir les dossiers des journalistes, y compris les dossiers téléphoniques et numériques. Ils sont également interdits de témoignage convaincant de journalistes.

Cependant, l’interdiction ne s’applique pas lorsqu’un journaliste est la cible d’une enquête criminelle ou que les dossiers ne relèvent pas des activités de collecte d’informations, selon la note.

D’autres exceptions incluent lorsqu’un journaliste est un agent d’une puissance étrangère, un membre d’une organisation terroriste étrangère et lorsque l’obtention de dossiers de journalistes empêcherait des lésions corporelles graves ou la mort, selon la note.

Le ministère a également indiqué qu’il soutiendrait une législation qui codifie les protections des journalistes, ajoutant que le sous-procureur Lisa Monaco consulterait d’autres pour élaborer de nouvelles réglementations sur la question.

Avant le changement, le département pouvait secrètement obtenir les dossiers des journalistes auprès des entreprises de téléphonie et de technologie tant qu’ils passaient un « test d’équilibrage » où l’intérêt de la sécurité nationale l’emporte sur l’intérêt d’une presse libre. Le gouvernement a déterminé le passage ou l’échec du test, un processus qui a suscité les critiques du procureur général Merrick Garland.

« Un test d’équilibrage peut ne pas évaluer correctement l’intérêt national important à protéger les journalistes contre la divulgation forcée d’informations révélant leurs sources, sources dont ils ont besoin pour informer le peuple américain du fonctionnement de leur gouvernement », a déclaré Garland dans une note lundi.

Plusieurs administrations précédentes ont secrètement saisi les dossiers des journalistes.

En 2013, l’administration Obama a obtenu en 2013 les dossiers d’un journaliste de l’Associated Press dans le cadre d’une enquête sur des fuites médiatiques. Le procureur général de l’époque, Eric Holder, a défendu l’utilisation de cette pratique par son ministère. Cependant, il a par la suite publié un ensemble révisé de directives pour les enquêtes sur les fuites, notamment en exigeant l’autorisation des plus hauts niveaux du département pour émettre des citations à comparaître.

Sous l’ancien président Donald Trump, le département a maintenu ces pratiques lors des enquêtes sur la Russie et d’autres questions de sécurité nationale.

Les organisations de la liberté de la presse telles que le Comité des journalistes pour la liberté de la presse ont défendu la nouvelle politique.

« Le procureur général a pris une mesure nécessaire et capitale pour protéger la liberté de la presse à un moment critique. Cette nouvelle politique historique garantira que les journalistes pourront faire leur travail d’information du public sans craindre une intrusion du gouvernement fédéral dans leurs relations avec des sources confidentielles. Le directeur exécutif du Comité des journalistes pour la liberté de la presse, Bruce Brown, a déclaré.