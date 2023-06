Le ministère de la Justice « ira en prison » si Trump est condamné dans une affaire de documents classifiés, selon un avocat de la sécurité nationale

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le ministère de la Justice tentera probablement de faire incarcérer l’ancien président Donald Trump s’il est reconnu coupable à la suite de l’acte d’accusation établissant 37 chefs d’accusation contre lui en relation avec sa gestion d’informations classifiées de la défense nationale.

L’avocat de la sécurité nationale et professeur de droit à l’Université George Washington, Kel McClanahan, a déclaré que le département « voudrait probablement aller en prison » dans le cas de M. Trump, selon Initié.

M. McClanahan a déclaré que les preuves contenues dans l’acte d’accusation qui a été descellé vendredi après-midi visent à montrer que M. Trump « est un chef de file qui a sciemment enfreint la loi, mis en danger la sécurité nationale, mis en danger la sécurité des armes nucléaires, [and] mettre en danger la sécurité nationale d’autres pays ».

Les chefs d’accusation comprennent 31 chefs d’accusation de « rétention volontaire » de documents en vertu de la loi sur l’espionnage.

Le consensus parmi la plupart des experts juridiques commentant l’acte d’accusation semble être que M. Trump est en grave danger juridique.

Si M. Trump est reconnu coupable, il pourrait être condamné à des décennies de prison.

Une ancienne avocate adjointe des États-Unis dans le district sud de New York, Sarah Krissoff, a déclaré Initié que « dans la mesure où il y a une condamnation ici, le ministère de la Justice va vouloir demander une vraie peine » en raison de la « nature de la conduite, de sa durée, de son implication, de l’implication d’autres personnes, du travail prétendument sous la direction de Trump ».

Elle a noté que si M. Trump est reconnu coupable, la peine dépendra du juge, qui semble être Aileen Cannon, nommée par Trump, au tribunal de district du district sud de la Floride.

M. McClanahan a noté la nouveauté de devoir éventuellement trouver un moyen approprié de mettre un ancien président derrière les barreaux.

Il s’est demandé comment les autorités s’y prendraient pour emprisonner quelqu’un « qui a un détail des services secrets et qui a des secrets de sécurité nationale qui lui trottent dans la tête, de sorte que si quelqu’un tient un couteau sur son cou, il révélera l’emplacement de nos bases de missiles ». .

Il a ajouté que M. Trump pourrait devenir une « mine d’or du renseignement étranger pour la plupart des pays du monde » s’il était emprisonné. M. McClanahan considère qu’il est plus probable que si M. Trump est reconnu coupable, il serait condamné à une assignation à résidence avec un moniteur de cheville.

Mais Mme Krissoff a déclaré au point de vente que « Trump peut partager ces informations qui sont dans sa tête, qu’il soit incarcéré ou non. Je ne suis donc pas particulièrement inquiet qu’en tant que citoyen, l’incarcération déclenche le partage d’informations qui ne seraient pas partagées autrement ».

Le commentateur juridique de Fox News, Jonathan Turley, ne s’est pas retenu après la levée des scellés de l’acte d’accusation.

M. Trump a montré des documents classifiés à d’autres deux fois en 2021, indique le dossier légal.

M. Turley, titulaire de la chaire Shapiro de droit de l’intérêt public à l’Université George Washington, a déclaré vendredi après-midi sur Fox News qu’il s’agissait « d’un acte d’accusation extrêmement accablant ».

« Il y a des actes d’accusation qui sont parfois appelés actes d’accusation narratifs ou parlants. Ce sont des actes d’accusation qui visent vraiment à faire valoir la profondeur des preuves, il y a des actes d’accusation qui ne sont que des os nus », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas l’un de ces actes d’accusation, a déclaré M. Turley.

« Le conseiller spécial savait qu’il y aurait beaucoup de gens qui allaient prétendre que le ministère de la Justice agissait de manière biaisée ou politiquement motivée. Il s’agit clairement d’un Acte d’accusation qui a été rédigé pour répondre à ces questions. C’est impressionnant de détails », a-t-il poursuivi. « L’équipe Trump ne doit pas se tromper. Ce sont des touches sous la ligne de flottaison. Ce sont des témoins qui ont apparemment témoigné sous serment [and] a fait des déclarations aux enquêteurs fédéraux, qui peuvent tous deux être accusés au pénal, s’ils sont faux.

« Ces témoins citent directement le président en encourageant les autres à ne pas chercher de documents ou à les dissimuler. C’est dommageable », a déclaré M. Turley.

« Ce n’est pas un acte d’accusation que vous pouvez rejeter. Il y a beaucoup de gens qui témoignent sous serment et ils disent des choses hautement incriminantes », a ajouté l’avocat.

(MJ)

(MJ)

Parlant des images de Mar-a-Lago des boîtes de documents trouvées dans une salle de bal et une salle de bain, en plus d’autres endroits moins qu’idéaux, M. Turley a déclaré : « C’est vraiment époustouflant. Visiblement, c’est une mauvaise manipulation. Mettre les documents classifiés dans les salles de bal et les salles de bains relève de l’étrange. Et ce sont les types d’images qui vous frappent sous la ligne de flottaison lors d’un essai.

« Il est difficile de montrer une photo de ces boîtes entourant des toilettes et disant » nous avons vraiment agi de manière responsable « », a-t-il ajouté, notant que » le gouvernement porte des dizaines de chefs d’accusation – ils n’ont qu’à décrocher un de ces coups de poing » .

« Gardez à l’esprit que chacun de ces chefs d’accusation s’accompagne d’une peine potentielle substantielle », a déclaré M. Turley.

L’avocat a déclaré que l’équipe juridique de Trump doit « gérer la table, ils doivent éliminer chaque chef d’accusation, ou vous avez un homme de 76 ans qui envisage une peine potentiellement mortelle ».