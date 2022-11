Le ministère de la Justice intervient pour un système d’eau en difficulté

JACKSON, Miss. (AP) – Le ministère de la Justice a fait une rare intervention mardi pour tenter d’apporter des améliorations au système d’approvisionnement en eau assiégé de la capitale du Mississippi, qui s’est presque effondré à la fin de l’été et continue de se débattre.

Le ministère a déposé une proposition visant à nommer un gestionnaire tiers pour le système d’eau de Jackson. Cela est censé être une étape intermédiaire pendant que le gouvernement fédéral, la ville de Jackson et le département de la santé de l’État du Mississippi tentent de négocier un décret de consentement appliqué par le tribunal, a déclaré le département dans un communiqué de presse. L’objectif est d’assurer la durabilité à long terme du système et la conformité de la ville à la Loi sur la salubrité de l’eau potable et à d’autres lois.

La ville et le département de la santé de l’État ont signé la proposition, qui doit être approuvée par un juge fédéral.

Le ministère de la Justice a également déposé mardi une plainte au nom de l’Agence américaine de protection de l’environnement contre Jackson, alléguant que la ville n’a pas fourni d’eau potable conforme de manière fiable à la loi sur la sécurité de l’eau potable. Selon l’accord, ce litige sera mis en attente pendant six mois pendant que toutes les parties tentent d’améliorer le système d’approvisionnement en eau.

Le procureur général Merrick B. Garland a déclaré dans le communiqué de presse que le ministère de la Justice “prenait des mesures devant un tribunal fédéral pour remédier aux défaillances de longue date du système public d’eau potable de la ville de Jackson”.

“Le ministère de la Justice prend au sérieux sa responsabilité d’assurer la sécurité du peuple américain et de protéger ses droits civils”, a déclaré Garland. “Avec nos partenaires de l’EPA, nous continuerons à demander justice pour les habitants de Jackson, Mississippi. Et nous continuerons à donner la priorité aux cas dans les communautés les plus accablées par les dommages environnementaux. »

Dans une plainte fédérale du 27 septembre, la NAACP a déclaré que les responsables du Mississippi « ont presque assuré » une calamité de l’eau potable en privant Jackson des fonds dont il avait cruellement besoin pour moderniser ses infrastructures.

L’EPA a annoncé fin octobre qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé Jackson en refusant de financer l’amélioration du système d’approvisionnement en eau de la ville de 150 000 habitants, où plus de 80 % des habitants sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté. .

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, un républicain, a déclaré mardi que les problèmes d’eau de Jackson étaient causés par une “crise d’incompétence” dans la ville dirigée par les démocrates.

“C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui se soucient des habitants de Jackson que le maire ne supervisera plus le système d’eau de la ville”, a déclaré Reeves.

Comme de nombreuses villes américaines, Jackson est aux prises avec des infrastructures vieillissantes avec des conduites d’eau qui se fissurent ou s’effondrent. Le maire Chokwe Antar Lumumba, un démocrate de l’État dirigé par les républicains, a déclaré que les problèmes d’eau de la ville provenaient de décennies d’entretien différé.

Jackson a fréquemment des avis d’ébullition d’eau en raison d’une perte de pression ou d’autres problèmes qui peuvent contaminer l’eau. Certains des mandats ne sont en place que pour quelques jours, tandis que d’autres durent des semaines. Certains n’affectent que des quartiers spécifiques, généralement à cause de tuyaux cassés dans la région. D’autres affectent tous les clients du système d’eau.

Edward “Ted” Henifin a été nommé mardi au poste de gestionnaire par intérim du système d’eau de Jackson et de la Water Sewer Business Administration, le service de facturation de l’eau de la ville. Un profil en ligne de Henifin indique qu’il est un ingénieur professionnel agréé qui a servi pendant 15 ans en tant que directeur général du district d’assainissement de Hampton Roads en Virginie. Avant cela, il a été directeur des travaux publics pour la ville de Hampton, en Virginie.

La proposition énumère 13 projets dont Henifin se chargera de la mise en œuvre. Les projets visent à améliorer la stabilité à court terme du système d’approvisionnement en eau, selon un communiqué de presse. Parmi les priorités les plus pressantes figure un projet d’hivérisation pour rendre le système moins vulnérable. Une vague de froid en 2021 a laissé des dizaines de milliers de personnes à Jackson sans eau courante après le gel des tuyaux.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, qui s’est rendu à Jackson quatre fois au cours de l’année écoulée, a déclaré que l’action du ministère de la Justice “marque un moment critique sur la voie de la garantie d’une eau propre et sûre pour les résidents de Jackson”, ajoutant qu’il est reconnaissant à Garland d’avoir agi. rapidement sur la crise de l’eau de la ville.

Jackson a eu des problèmes d’eau pendant des décennies. La majeure partie de la ville a perdu l’eau courante pendant plusieurs jours après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes de la principale station d’épuration de la ville fin août. Lorsque cela s’est produit, Jackson était déjà sous le coup d’un avis d’ébullition d’eau depuis un mois parce que les inspecteurs de la santé avaient trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

L’avis d’ébullition a été levé à la mi-septembre, mais de nombreuses personnes restent sceptiques quant à la qualité de l’eau.

Vangela M. Wade, présidente et chef de la direction du Mississippi Center for Justice, a déclaré que l’annonce faite mardi par le ministère de la Justice est “une mesure importante et nécessaire pour garantir que les résidents de Jackson et des communautés environnantes ont accès à de l’eau potable – une nécessité vitale pour toutes les communautés”. à prospérer.”

“Malheureusement”, a déclaré Wade, “l’état déplorable et dangereux du système d’eau de Jackson ne s’est pas produit du jour au lendemain, mais découle de décennies de négligence et du désinvestissement intentionnel des ressources pour la municipalité à majorité noire.”

____

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Daly, a contribué depuis Washington.

Emily Wagster Pettus et Michael Goldberg, l’Associated Press