Le ministère de la Justice intervient dans la poursuite des appels automatisés pour les élections de 2020

NEW YORK (AP) – Le ministère américain de la Justice a pesé sur une poursuite civile contre deux agents politiques conservateurs accusés d’avoir utilisé des appels automatisés pour dissuader les électeurs noirs de participer aux élections de 2020.

Le département a déclaré vendredi que les avocats de la défense des deux hommes interprétaient mal la loi sur le droit de vote, bien que le département ait souligné qu’il ne prenait pas parti dans le litige civil et n’était pas partie à la poursuite.

Les appels automatisés ont faussement dit aux électeurs que s’ils votaient par courrier, leurs informations seraient utilisées par les forces de l’ordre pour suivre les anciens mandats et par les sociétés de cartes de crédit pour recouvrer les dettes – même par les Centers for Disease Control and Prevention pour suivre les personnes pour les vaccinations obligatoires.

“Ne soyez pas fin en donnant vos informations privées à l’homme, restez en sécurité et méfiez-vous du vote par courrier”, a déclaré l’enregistrement automatisé.

Les agents politiques Jacob Wohl et Jack Burkman, un lobbyiste, ont été poursuivis en 2020 par une organisation non partisane de défense des droits civiques, la National Coalition on Black Civil Participation, et plusieurs personnes qui ont reçu les appels en août 2020.

Le ministère de la Justice a déclaré vendredi que le langage clair de la loi sur les droits de vote “interdit les menaces de préjudice non physique, ainsi que les tentatives d’intimidation, de menace ou de coercition, qu’elles soient motivées par la race ou non”.

Dans un dossier déposé devant un tribunal fédéral à Manhattan, les avocats basés à Washington de la division des droits civils du département et l’avocat américain Damian Williams à New York ont ​​​​déclaré que la défense de Wohl et Burkman avait déformé la portée de la loi sur les droits de vote en affirmant que la loi ne couvrait pas la conduite qui menace des conséquences économiques ou juridiques peu probables, une conduite qui ne cible pas les électeurs minoritaires ou une conduite qui ne réussit pas à dissuader les électeurs de voter.

Au total, près de 85 000 appels automatisés ont été envoyés aux habitants des quartiers à prédominance noire de New York, de l’Illinois, de l’Ohio et de la Pennsylvanie.

Il y a deux ans, le juge Victor Marrero a ordonné l’envoi d’appels correctifs à près de 30 000 destinataires, affirmant que ces appels équivalaient à de la « terreur électorale ».

Dans un dossier déposé vendredi devant le tribunal, les avocats de Wohl et Burkman ont défendu les appels automatisés, affirmant qu’ils étaient protégés par le premier amendement.

Ils ont qualifié le contenu des appels automatisés de “substantiellement vrai” et ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve en dehors de “spéculations et ouï-dire” pour indiquer que les appels automatisés avaient influencé le vote lors de l’élection présidentielle de 2020.

La défense a déclaré que les appels ne visaient pas des races ou des ethnies spécifiques, et qu’il n’y avait aucune preuve que les hommes cherchaient à inciter ou à contraindre quiconque à ne pas voter.

Cependant, les plaignants ont écrit dans des documents judiciaires que Wohl avait envoyé à Burkman la voix off dans un e-mail et avait écrit : « Vous trouverez ci-joint le fichier audio de l’appel robotisé. Nous devrions l’envoyer dans les quartiers noirs de Milwaukee, Detroit, Philadelphie, Charlotte, Richmond, Atlanta et Cleveland.

Les accusés ont tous deux invoqué la protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

Christopher Dunn, directeur juridique de l’Union des libertés civiles de New York, a qualifié le dépôt du ministère de la Justice de “signe de bienvenue indiquant que le gouvernement fédéral s’est engagé à défendre les électeurs”.

Il a ajouté : “Avec tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, il est essentiel que les électeurs soient protégés contre les intimidations et les menaces”.

Pendant ce temps, le bureau du procureur général de New York, Leticia James, a annoncé vendredi un règlement avec une entreprise qui, selon son bureau, a effectué des milliers d’appels automatisés.

Le règlement demande à Message Communications de verser 50 000 $ en dédommagement aux personnes qui ont reçu les appels. L’entreprise doit également envoyer un appel automatisé de protection des électeurs approuvé par une organisation non partisane de défense des droits des électeurs. Il filtrera les futurs clients et les appels automatisés liés aux élections afin d’empêcher l’envoi de messages intimidants.

Un e-mail a été laissé vendredi à un avocat représentant la société.

___ L’écrivain de l’Associated Press, David Porter, a contribué à ce rapport.

Larry Neumeister, Associated Press