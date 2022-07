Le ministère de la Justice interroge des témoins sur Trump dans son enquête du 6 janvier

L’enquête du département sur un élément central des efforts visant à maintenir M. Trump au pouvoir – le plan visant à nommer des listes d’électeurs promis à M. Trump dans les États du champ de bataille remportés par M. Biden – semble maintenant s’accélérer alors que les procureurs du procureur américain Le bureau de Washington interroge des témoins sur M. Trump et les membres de son entourage, y compris le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré la personne familière avec le témoignage.

Principales révélations des audiences du 6 janvier

En avril, avant que le comité ne convoque sa série d’audiences publiques, les enquêteurs du ministère de la Justice ont reçu des enregistrements téléphoniques des principaux responsables et assistants de la Maison Blanche de Trump, selon deux personnes connaissant la situation.

Deux des principaux collaborateurs du vice-président Mike Pence ont témoigné devant le grand jury fédéral dans l’affaire la semaine dernière, et les procureurs ont délivré des assignations à comparaître et des mandats de perquisition à un nombre croissant de personnalités liées à M. Trump et à la campagne pour prévenir sa perte.

Un porte-parole du procureur général Merrick B. Garland a refusé de commenter, affirmant que le ministère de la Justice n’avait pas fourni de détails sur les procédures du grand jury. L’interrogatoire des témoins par le ministère au sujet de M. Trump et sa réception des enregistrements téléphoniques ont été rapportés plus tôt par le Washington Post.